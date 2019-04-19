صدمة.. “واتسآب” يلغي ميزة تفجر غضبًا عارما بين المستخدمين

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت تقارير تكنولوجية متخصصة، عن أن تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتسآب”، قرر إلغاء ميزة “لقطة الشاشة”، أو كما يعرفها المستخدمون بـ”سكرين شوت”، وقد تغضب كثيرين منهم لأنهم يلجأون إليها كثيرا.

وقال موقع “WABetaInfo” التقني، إن النسخة التجريبية للتطبيق المخصصة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام “أندرويد”، ستمنع المستخدمين من التقاط صورة لشاشة التطبيق التي تحتوي المحادثات، مضيفًا أن الميزة لا زالت في مرحلة التطوير عند الشركة المسؤولة عن التطبيق الشهير “واتسآب”.

وذكر الموقع التكنولوجي بأنه سيتوجب على المستخدم أن يفعّل الميزة الجديدة، وبعدها لا يمكن للهاتف أخذ لقطة للشاشة، رغم أنه لم يكشف عن الآلية التي سيتبناها التطبيق في سبيل منع التقاط صور شاشة المحادثة.

وكان تطبيق التواصل الفوري، الذي يستخدمه 1.3 مليار شخص شهريا، أضاف أخبرا، العديد من المزايا التي تعزز أمن المستخدمين، مثل: اعتماد قفل التطبيق وفتحه بالبصمة، إلى جانب اعتماد مسح العين.

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كما قرر القائمون على التطبيق إضافة خدمة جديدة تتيح للمستخدمين “إخفاء” المحادثات غير المرغوب بها بشكل أسهل.

وتتضمن النسخة الجديدة من “واتسآب” خدمة “تجاهل المحادثات الأرشيفية”، التي لن تضع المحادثات التي تم وضعها على “الصامت” أو تمت أرشفتها، في أعلى المحادثات، عندما تصل رسالة جديدة منها.

ويتيح “واتسآب” للمستخدم أرشفة المحادثات غير المرغوب فيها، لكنها تقع على رأس قائمة المحادثات عندما تصل رسالة جديدة منها، وهو الأمر الذي سيتغير في التحديث الجديد.