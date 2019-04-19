محمد صلاح يفتح قلبه ويتحدّث عن المرأة وحياته الخاصة

متابعة بتجــــــــــــرد: تصدر لاعب ليفربول الإنجليزي ونجم منتخب مصر، محمد صلاح غلاف مجلة “التايم”، ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لهذا العام.

وفي مقابلة مع المجلة نفسها، قال “صلاح”، أن مشجعي كرة القدم في الشرق الأوسط ينظرون إليه على أنه بمثابة قدوة، مشيرًا إلى أنه أول مصري يتصدر غلاف “التايم” ولم يفعلها أحد من قبل، معلقًا على ذلك بقوله: “إنه شيء مختلف”.

وبعيدًا عن كرة القدم والرياضة عمومًا، أبرز “مو صلاح”، كما تشير إليه الجماهير الإنجليزية، بعضًا من تفاصيل حياته الخاصة وملامح يومه، قائلا: “أنا فقط أعيش حياتي العادية، معظم الوقت أفضل أن أقضيه في المنزل فأنا لا أحب الخروج”.

ومن أكثر القضايا اللافتة التي تحدث عنها “صلاح” في مقابلته هي أهمية المساواة بين الجنسين في خطاب مؤثر؛ إذ صرح قائلا: “أعتقد أننا بحاجة إلى تغيير طريقة تعاملنا مع المرأة في ثقافتنا، المسألة هنا ليست اختيارية”، متابعا: “أنا أدعم المرأة الآن أكثر من ذي قبل؛ لأني أشعر أنها تستحق أكثر مما نعطيها الآن في هذه اللحظة”.

من جهته، الممثل الكوميدي والمقدم التلفزيوني البريطاني لبرنامج “لاست ويك تونايت Last Week Tonight، “جون وليام أوليفر”، معروف أنه مؤيد على نطاق واسع ومشجع بشدة لنادي “ليفربول”، وكتب عن اللاعب المصري الدولي في “التايم” قائلا: “مو صلاح إنسان أفضل منه لاعب كرة قدم، وهو أيضًا أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، من الصعب العثور على رياضي محترف في أي رياضة لا يتأثر بنجاحه أو وضعه مثل “مو”، وهو أمر لا يصدق لأني لا أستطيع أن أتخيل هذا النوع من الضغط الذي يأتي مع شدة العشق الذي يتلقاه”.

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وتابع: “كلاعب كرة قدم، فهو يلعب بمرح مُعدٍ ينتقل إلى زملائه، تساءلت دائما كيف يبدو الشعور عندما يلعب شخص بمثل مهاراته ثم يفعل حركة تلقائية تضيء معه وجهه ويمتع بها أصدقائه ومتابعيه، أنا أعترف أني أحب هذا الرجل”.

وأشارت المجلة إلى أن “مو” شخصية ملهمة للمصريين والمسلمين في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك فهو رجل متواضع ومضحك ولا يأخذ أي من هذا على محمل الجد.

وارتفعت أسهم ليفربول بشكل كبير منذ انتقال “صلاح” إليه قادما من روما في 2017، وسجل “صلاح” 44 هدفا في موسمه الأول لليفربول، وفاز بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز، وهو هداف الدوري المشترك مع “سيرجيو أغويرو”.

وكانت مجلة “التايم” الأمريكية، اختارت اللاعب الدولي المصري “محمد صلاح”، كأحد أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم، أمس الأربعاء، قبل ساعات من مباراته أمام بورتو البرتغالي مع فريقه الإنجليزي ليفربول.