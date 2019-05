بعد 30 ساعة مشاهدة.. سلاف فواخرجي تروي تجربتها بمهرجان الإسماعيلية

View this post on Instagram

كانت تجربتي ممتعةجدا في لجنةتحكيم المسابقةالرسميةللأفلام التسجيليةالطويلة والقصيرة ضمن منافسات مهرجان الاسماعيليةالسينمائي الدولي الواحدوالعشرين الذي تميّزت أجواءه بمهنية وحرفية عالية واعتبر هذه التجربةمن التجارب المهمةفي مسيرتي الفنية. 30 ساعةمشاهدةتغلّبت فيها المتعةعلى التعب، لم نكن خلالها فقط محكميّن بل متفرجين، شاهدنا الأفلام المنتقاةبروح منفتحة على الاستفادة من إبداعات جديرة بالاهتمام. وهنا لا بد من التوضيح أن الجوائز التي منحناها الجوائز كمحكمين كانت الأفضل من وجهة نظرنا بين مجموعة أفلام جيدة وهذا يحسب لإدارة المهرجان التي انتقت لمنافساته أفلام على مستوى عالي من الجودة ولهم منّي كل الشكر والتقدير على حرفيتهم وجهودهم والسوية العالية من التنظيم،الجدّية،النزاهة،والاستقلالية في تقديم حدث ثقافي لائق. أشكر المنظمين والعاملين وبنات وشباب الاسماعيلية المتطوعين لما قدمّوه من جهود تستحق الاحترام طيلة فترة المهرجان. وتحية محبة لشركائي في لجنة التحكيم. شكراً لوزيرة الثقافة المصرية أ.د. إيناس عبد الدايم ورئيس المركز القومي للسينما الأستاذ خالد عبد الجليل الناقد عصام زكريا "I had a very unique experience as part of the jury of the official contest for long and short documentary films in the twenty-first Ismailia International Film Festival, which was distinguished by its incredible professionalism, and I consider this experience as a very important part of my career. 30 hours of watching, in which the enjoyment we felt overcame our fatigue; we were not only judges but spectators, as we watched the selected films in a spirit open to learning and benefiting from these worthwhile creations. It is worth mentioning that the prizes awarded by us as judges were, in our point of view, given to the best among a collection of truly great films, which in turn speaks highly of the management of the festival, which has handpicked a variety of films of the highest quality. I have only thanks and appreciation for their professionalism and their high level of organization, Integrity, and independence in providing an appropriate cultural event. I would also like to salute and commend my colleagues in the jury: Yousry Nasarallah.Chris McDonald.Pedro Pimenta.Cheryl Chang thanks to the director of the festival the critic Essam Zakarea #Sulaf_Fawakherji #سلاف_فواخرجي #مصر #سوريا