بعد 30 ساعة مشاهدة.. سلاف فواخرجي تروي تجربتها بمهرجان الإسماعيلية

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعربت الفنانة سلاف فواخرجي عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”، عن سعادتها لمشاركتها كعضو لجنة تحكيم بالمسابقة الرسمية للأفلام التسجيلية الطويلة، ضمن مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي.

ونشرت “سلاف” صورا من مشاركتها في المهرجان، وعلقت عليها قائلة: “كانت تجربتي ممتعة جدا في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة، ضمن منافسات مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي الـ21، الذي تميّزت أدواره بمهنية وحرفية عالية”.

وأضافت: “اعتبر هذه التجربة من التجارب المهمة في مسيرتي الفنية.. 30 ساعة مشاهدة تغلّبت فيها المتعة على التعب..لم نكن خلالها فقط محكميّن بل متفرجين”.

وتابعت: “وهنا لا بد من التوضيح أن الجوائز التي منحناها كمحكمين، كانت الأفضل من وجهة نظرنا بين مجموعة أفلام جيدة وهذا يحسب لإدارة المهرجان التي انتقت لمنافساته أفلام على مستوى عال من الجودة”.

ووجهت الشكر لوزيرة الثقافة المصرية أ. د. إيناس عبد الدايم، ورئيس المركز القومي للسينما خالد عبد الجليل، والناقد عصام زكريا.

يشار إلى أن سلاف فواخرجي تخوض الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل “ناس من ورق”، ويشاركها العمل نخبة من نجوم الدراما السورية منهم سلمى المصري، فايز قزق، جرجس جبارة، روعة ياسين، أمانة والي، جمال العلي، عاصم حواط، رنا العضم، معن عبد الحق، ولاء عزام، طارق عبدو، سوزانا الوز، عبد الرحمن قويدر، والطفل علي رمضان، وهو من تأليف أسامة كوكش وإخراج وائل رمضان.