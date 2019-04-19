خاص- ماذا قالت مايا دياب حول نجاح “هيك منغني”؟

أكدت النجمة مايا دياب لموقع “الخليج 365” الى انها تعمل على ثلاث أغنيات ستختار واحدة لطرحها بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وحول النجاح الذي يحققه برنامج “هيك منغني” ليلة الأحد، قالت مايا “هيك منغني برنامج هلقد محبوب”.

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وعن رحلة “باخرة النجوم”، قالت مايا “برافو يوسف حرب” لأنه مستمر بنجاح في هذا المشروع منذ سنوات، دائماً يجمع النجوم ويبدع في من يختار.

آخر اعمال مايا أغنية “يصفوا يحكي” التي اطلقتها منتصف كانون الثاني/يناير عبر تطبيق انغامي وحققت اكثر من 1.3 مليون استماع.

نشير ان مايا تطل كل ليلة أحد عبر شاشة MTV ضمن برنامج “هيك منغني” اخراج كميل طانيوس.