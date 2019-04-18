خاص الفن- أمل بوشوشة بفستان كارلا حداد

ميرنا وليد - بيروت - إستطاعت الفنانة ​أمل بوشوشة​ أن تخطف أنظار الحضور بسبب إطلالتها أثناء حضورها عشاء Stars On Board، إذ ارتدت فستانا قصيرا مخمليا بلون زهري داكن.

ولكن وبحسب متابعتنا لصفحات المشاهير لاحظنا أن هذا الفستان سبق وإرتدت مثله مقدمة البرامج ​كارلا حداد​ منذ حوالى عام ونصف العام.

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