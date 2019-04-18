رحيل المخرج الشهير سيد سعيد الذي تنبأ بوفاته قبل 5 أيام

رحل عن عالمنا المخرج الشهير سيد سعيد، مخرج فيلم القبطان، الذي قام ببطولته محمود عبدالعزيز عام 1997، ونعاه عدد كبير من نجوم الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن تتلقى عائلته عزاءه غداً، ولم يتحدد مكان العزاء بعد.

وأعلن الخبر زوج ابنته، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ حيث كتب: «البقاء لله، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية، تُوفي حماي المخرج سيد سعيد، نسألكم الدعاء».

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وكان المخرج الراحل قد كتب بعض الكلمات عبر حسابه على فيس بوك قبل الوفاة بخمسة أيام، فسرها البعض بكونها تنبؤاً بالوفاة؛ حيث نشر قائلا: «في هدوء مسالم، سوف أنسحب من عالمكم المحكم عارياً بلا كلمات، وها أنا في طريقي؛ مستكشفاً حياة أخرى، أرشق الإشارات في صحراوات ليل بلا نوافذ؛ منتسباً إلى برودة ظلي، ظلي الذي ظل يلازمني ولكنه الآن ينكرني».

يذكر أن المخرج سيد سعيد، له عدد من التجارب الفنية، منها: مسلسلا: «تمساح البحيرة» عام 1995، و«رحلة إلى الشمس»، وهو عمل مخصص للأطفال، وإنتاج عام 1981، إلى جانب أفلام «الشاهد والقضية» عام 1975، وشارك في بطولة أعماله الفنية عدد كبير من نجوم الفن من السينما والتليفزيون.