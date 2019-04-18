أكثر 11 فنانا تأثيرا في العالم

أعلنت مجلة "تايم" الأمريكية قائمتها لأكثر 100 شخصيّة تأثيراً في العالم، والتي شهدت تواجد الفنان الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك.

ولم تنس المجلة جهود الفنانين وتأثيرهم المتزايد والواضح على الجمهور في السنوات الأخيرة، إذ أوردت في القائمة عدداً كبيراً من فناني هوليوود، نستعرض أبرزهم في التقرير التالي:

1- دواين جونسون "ذا روك"





قالت الممثلة جال جادوت الشهيرة بدور Wonder Woman (وندر وومان) إنه "لا يوجد أحد في هوليوود مثل دوين جونسون".

واستفاضت الممثلة بالحديث عن زميلها في سلسلة "فاست آند فيوريس" قائلة إنه لا يوجد شيء قادر على أن يقف حائلًا بين "جونسون" وبين أحلامه، فهو يبذل قصارى جهده لتحقيق أهدافه.

2- ريجينا كينج





قالت الممثلة فيولا ديفيس عن زميلتها الفائزة بجائزة الأوسكار ريجينا كينج، إنَّها تجعلها تشعر بالمحبة وكأنها فرد من عائلتها.

وأشارت فيولا إلى النضج الفني الكبير الذي أصبحت كينج تتمتع به في السنوات الأخيرة، بعد عملها في الإخراج والإنتاج، هذا النضج والتطور الذي من شأنه أن يسهم في تغيير الصورة الذهنية لهوليوود عن النساء من ذوات البشرة السمراء.



3- إميليا كلارك





وصفت الممثلة البريطانية إيما تومسون، زميلتها إميليا كلارك "دينيريس تاجيريان"، بأنها تتمتع بشجاعة أسد صغير، وروح مهرّج، إذ إنّها لا تتوقف عن الضحك أو إضحاك الآخرين.

4- بري لارسون





قالت الممثلة تيسا طومسون عن زميلتها الفائزة بالأوسكار بري لارسون، إنّها محاربة أمام وخلف الشاشة الفضية، إذ أسهم دور "كابتن مارفل" الذي قدمته مؤخرًا في ترسيخ صورة ذهنية قوية عنها لدى الجمهور، وخلف الشاشة تكتفي الممثلة بدورها الحقوقي والنسوي في مساندة النساء اللاتي يتعرضن للاعتداء أو الانتهاك الجسدي سواء في هوليوود أو غيرها.

5- ماهرشالا علي





ترى الممثلة أوكتافيا سبينسر أن زميلها الفائز بالأوسكار، ماهرشالا علي، استطاع أن يأسر قلب الجمهور لسنوات طويلة، معتبرة أنَّها كانت من سعداء الحظ الذين تسنى لهم العمل معه من قبل، إذ تعلمت منه الكثير، ووجدت فيه ممثلًا موهوبًا وفنانًا مخلصًا.

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6- جلين جلوز





تحدّث الممثل روبرت ريدفورد عن فترة الثمانينيات، التي التقى فيها زميلته جلين كلوز، ومشاركته إياها العمل بفيلم The Natural (الطبيعي)، الذي كان سبباً في أن يتعلم الكثير من الممثلة، ومنذ ذلك الوقت استمرت رحلة تعلمه وإعجابه بعملها.

7- تايلور سويفت





تصدرت مغنية البوب، تايلور سويفت، فئة الرواد في قائمة "تايم"، وكتب المغني شون مينديز عن زميلته، إنه كان واحدا من معجبيها قبل دخوله ساحة الغناء، وبعد أن التقى بها فهم لماذا يكنّ لها هذا الحب والإعجاب، إذ إن المغنية تضع خلاصة جهدها وحبها في فنها، وهو ما أسهم في تحقيقها كل هذا النجاح منذ ظهورها على الساحة الفنية وحتى الآن.

8- سبايك لي





وصف المخرج جوردان بيل، زميله سبايك لي، بأنه صاحب رؤية، وأن الكلمات تعجز عن إيفائه حقه، إذ قدم "سبايك" ما يقرب من 24 فيلما كل واحد منها مختلف عن الآخر تماما، كما أسهم بأفلام مثل "مالكوم إكس" بزيادة التوعية ضد العنصرية.

9- ليدي جاجا





كتبت المغنية سيلين ديون، عن زميلتها الفائزة بالأوسكار ليدي جاجا، أنها تتمتع بصوت من أعظم وأعذب الأصوات الغنائية في العالم، فهو قوي، مقنع وحساس أيضا.

وذكرت "ديون" أن أهم ميزة في "جاجا" أنها لا تلتفت لتعليقات النقاد السلبية، إذ تصنع لنفسها قواعد خاصة بها، ولا يهمها لو لم تناسب هوليوود.

10- رامي مالك





قال الممثل روبرت داوني جونيور "أيرون مان"، عن زميله الفائز بالأوسكار رامي مالك، إنه يتمتع بشخصية عطوفة، محبة، ومعقدة، وأن رؤيته كانت من أهم عوامل ثقة فريق "كوين" به، ونجاح فيلم Bohemian Rhapsody (الملحمة البوهيمية)، التي فاز عنه "مالك" بأوسكار أفضل ممثل.

وعبّر داوني جونيور عن سعادته بوجود أسرة "مالك" بجواره دومًا، لأنهم يفتحون أذهان العالم على إمكانيات المهاجرين، ودورهم في تقدم أمريكا.

11- ساندرا أوه





كتبت المؤلفة شوندا رايمز عن عملها مع الممثلة ساندرا أوه في مسلسل Gray's Anatomy (جرايز أناتومي) أن العمل معها، كان واحداً من أعظم منح حياتها الفنية، إذ إن "أوه" لا تعامل السيناريو وكأنه نص إلزامي مجبرة على حفظه وتسميعه أمام الكاميرات، ولكن على أنه نوتة موسيقية تعزفها للمشاهدين، مضيفة أن موهبتها لا حدود لها.