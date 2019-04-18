نانسي عجرم، ناصيف زيتون ووائل كفوري يتصدرون

Apr 18, 2019
بعد أن تخطّى عدد مشتركيه الـ 215 مليون مشترك وبدأ خدمته في مجمل الدول العربية، يعتبر سبوتيفاي الذي انطلق عام 2008 التطبيق الأكثر شهرة في العالم.
وأخذت الموسيقى العربية حيّذاً جيّداً من الإستماع ودخلت الأغاني العربية إلى بلدان جديدة.
أمّا المتصدّرون على هذا التطبيق في منطقة الشرق الأوسط فهم نانسي عجرم، ناصيف زيتون ووائل كفوري أي انهم الأكثر استماعاً حاليّاً على سبوتيفاي.
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