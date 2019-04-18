تطورات مثيرة في أزمة تحرش عصام كاريكا بمطربة جزائرية

أصبح المطرب عصام كاريكا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما إتهمته مطربة جزائرية تدعى ياسمين نيار، بأنه تحرش بها ونصب عليها، كما حاول تهديدها ووجه السب والقذف لها. وفي تطورات جديدة بهذه الأزمة، أكد طارق مرتضى الناطق الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية أن ياسمين لم تتقدم بشكوى رسمية حتى الآن للنقابة، قائلاً: "لن نتمكن من إتخاذ اي إجراء من دون شكوى رسمية واضحة، فلا يمكن أن نتحرك لمجرد وجود إستغاثة منها على مواقع التواصل الاجتماعي". وأضاف: "لابد من وجود مستند يثبت هذه الإتهامات مثل صوت أو صور أو رسائل ولكن لا يمكن أن نحكم على عصام كاريكا من خلال بعض الإدعاءات لا نعرف إذا كانت حقيقة أم كذب". وأكد عصام كاريكا أن هذه الفنانة قررت تشويه سمعته والإساءة له بهذه الطريقة من أجل التهرب من دفع خمسة آلاف دولار له مقابل أغنية من ألحانه قدمها لها، موضحًا أنه لن يترك حقه ولن يسمح لأحد بتشويه سمعته

قد يهمك أيضاً :