أحمد صلاح حسني وأحمد بدير في كواليس حكايتي

نشر الفنان أحمد صلاح حسني صورة تجمعه بالفنان القدير أحمد بدير، عبر حسابه على تويتر. وعلق حسني على الصورة: "صباح الفل مع الكبير أحمد بدير من كواليس مسلسل حكايتي". ويواصل فريق مسلسل حكايتي تصوير مشاهد المسلسل بين الإسكندرية والقاهرة، استعدادا لعرضه في رمضان المقبل، على عدة قنوات منها dmc، mbc4. المسلسل بطولة ياسمين صبري وأحمد بدير وأحمد صلاح حسني وأحمد حلاوة ووفاء عامر وإدوارد وإسلام جمال وأحمد حاتم، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج. Advertisements قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : أحمد صلاح حسني سعيد بنجاح فيلم "الخلية" أحمد صلاح حسني يوضح أن شخصية " أدهم" أثارت حيرة المشاهدين

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