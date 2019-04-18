سانجاي دوت يكشف عن سر قبوله بطولة Kalank

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشف الممثل المخضرم في بوليوود سانجاي دت عن سبب قبوله بطولة فيلم “Kalank” وذلك لأنه يتمتع بعلاقة عاطفية قديمة تعود لحذوره العائلية في دولة باكستان.

في أثناء مقابلة أجراها معه موقع ترفيهي هندي، كشف ممثل ‘Khalnayak’ أنه نظرًا لأن اسم والده كان هو نفسه اسم الشخصية بالاراج ‘Balraj’، وقد هاجر من باكستان خلال عصر ما قبل التقسيم كما هو الحال في الفيلم، كان هناك علاقة عاطفية له بـ“Kalank”، وذكر أيضًا أنه كان يحب لعب شخصيته لأنه يرتبط بطريقة ما بأبيه.

ممثل Munna Bhai قال: “في أثناء تصوير مشاهد فيلم Gumrah” في عام 1993، ذكر العم ياش أن الدراما والعمل الفني مثل الأسرة، لذلك عندما عرض كاران سيناريو الفيلم، كان على أن قبول ذلك فورًا”.

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وأضاف: “إنها صدفة أيضًا أن يتم تسمية شخصيتي بـ بالراج، وهو الاسم الحقيقي لوالد سونيل دوت، لقد جاء هو أيضًا من باكستان في أثناء التقسيم “

وقد تم عرض فيلم “Kalank” من بطولة اديتيا روي كابور Aditya Roy وفارون داوان Varun Dhawan وعلياء بهات Alia Bhatt ومادري ديكيست Madhuri Dixit وسانجاي دوت Sanjay Dutt على شاشات العرض في الأربعاء 17 أبريل.

في سياق مختلف، كان سانجاي دوت Sanjay Dutt قد صرح على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه لن يتنافس في الانتخابات البرلمانية القادمة، دوت البالغ من العمر 59 عامًا، نفى التقارير التي تفيد أنه سيتنافس في الانتخابات لعام 2019،