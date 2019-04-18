شكرا لقرائتكم خبر عن من لندن لعروس البحر.. فرقة الميناء تغنى فى مكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة الميناء لإحياء إحدى أكبر حفلاتها الغنائية فى عروس البحر، والتى يحتضنها مسرح مكتبة الإسكندرية الكبير، فى تمام السابعة مساء غدٍ الخميس.

وتقدم الميناء العرض اللايف الأول لأجدد أغانيها "GTA" التى اكتسبت بها لقب أول فرقة مصرية وعربية تسجل أغنية في استوديو Abbey Road العالمى، الذى سجل به كبار نجوم المزيكا العالمية، مثل مايكل جاكسون والبيتلز وبينك فلويد، وذلك عقب فوزهم فى مسابقة "Aloft" الموسيقية الدولية فى الإمارات نتاجها منحة فنية من يونيفرسال ميوزيك العالمية، قامت الفرقة على إثرها بتصوير الكليب مؤخرًا فى دبي.

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وتعد الميناء من أسرع التجارب الموسيقية نموًّا وانتشارًا فى مجال الأندرجراوند والمزيكا البديلة فى مصر، رغم عمرها الذى لم يتجاوز السنوات الأربع، وتمكنت من خطف قاعدة جماهيرية كبيرة عبر أشهر أغانيها "إسكندرية" و"الأهلى" و"صاحب"، وتضم الموسيقيين أحمد عبد الرسول بعزف البيز جيتار، وأدهم حبشى بعزف العود، مع لمسة البيت بوكس لجون صادق، وجيتار محمد عفارة، وكيبورد عمر على، مع صوت وترومبيت يوسف نور، وتشتهر بشعارها الجماهيرى "هاي لابا".