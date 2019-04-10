جاريد ليتو يدخل عالم مارفل بهذه الشخصية

متابعة بتجـــــــــــــرد: قرر الممثل جاريد ليتو الانتقال إلى عالم مارفل السينمائي، لتجسيد دور “موربيوس ذا ليفينج فامبير”. ونشر الممثل البالغ من العمر 47 عامًا عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، أول مقطع فيديو من فيلم Morbius، المقرر طرحه في الصالات السينمائة العالمية يوم 31 تموز/يوليو من عام 2020.
وكتب جاريد ليتو في تعليقه على الفيديو: “لن يسلك أي شخص آخر هذا الطريق… مكان الظلال، حيث نفعل ما يجب علينا القيام به، بغض النظر عن الثمن”.
شخصية “موربيوس ذا ليفينج فامبير” ابتكرها كل من روي توماس وجيل كين، وظهرت لأوّل مرة في عام 1971، في قصة The Amazing Spider-Man، أمّا أحداث العمل فتدور حول العالم الذي حاول معالجة نفسه من مرض نادر في الدم، لكنه فشل وتحول إلى مصاص دماء، ليحارب البطل الخارق “سبايدر مان”.
يعد الفيلم ثاني أفلام شركة Sony المنتجة لسلسلة “سبايدرمان”، بعد فيلم Venom الذي صدر في العام الماضي.
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