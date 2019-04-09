شاهد.. احمد سعد يرد على اتهامه بممارسة العنف على سمية الخشاب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2019 09:01 صباحاً - في اول تعليق له على قضية طلاقه من سمية الخشاب، اكد الفنان أحمد سعد إن ليس لديه اي ازمة واو غضب بسبب هذه القضية قائلا: «أنا مش عضبان خالص ولا عندي مشاكل خالص.. الناس بتدخل بالمعروف وبتخرج بالمعروف».

وأضاف «سعد»، خلال لقائه ببرنامج «the in side بالعربي»: «كل واحد بيتخانق مع حد، بيروح يشوه صورته من وراه، طيب ليه هي ماجابتش سيرتي وأنا كويس معاها وكنا عايشين مع بعض بخيرـ ولا كان فيه بينا حاجة»، مضيفًا: «الاخبار التي ليها اهداف انا لا ارد عليها».

وأكد الفنان أحمد سعد في ختام حديثه، أنه يتجنب الرد على الأخبار المغلوطة التي انتشرت مؤخرًا، عبر الصحف والمواقع الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذه الأنواع من الأخبار لا تهدف سوى تشويه صورة الفنان والشخصيات العامة.