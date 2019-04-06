بعد طلاقها.. ساندي تهاجم الرجال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية ساندي، كواليس أغنية «الرجالة ماتت في الحرب»، مؤكدة أن كلماتها ليس لها علاقة بإنقلابها على الرجال.

وأضافت خلال لقائها في برنامج «حديث المساء»، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، فكرة الأغنية جاءت من جملة لها وهي من كلماتها، كما أنها هي من قامت بتلحينها رغم أنه كان من المقرر إسناد اللحن لغيرها.

وأكدت أن كلمات الأغنية لا تنطبق على كل الرجال فبعضهم جيد ولكنه قليل، والدنيا اختلفت الآن فالرجل أصبح يتنصل من دوره ومهامه والمرأة اصبحت هي من تتحمل المسئولية في كل شيء.

كما كشفت أكثر الصفات التي تكرهها في الرجال وهي النكد والبخل، مشيرة إلى أنها لم تعتمد على أحد في حياتها من ناحية الماديات.

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وكانت الفنانة المصريةقد أعلنت طلاقها، خلال استضافتها في برنامج “قطعوا الرجالة” تقديم راغدة شلهوب، حيث وصفته بأنه زوجها السابق.

وعن سبب انفصالهما، قالت إنهما كانا غير متفاهمين، مشيرة إلى أنها كانت دائما تشعر أنها مضغوطة، وأحيانا كان زوجها يدعمها في عملها، وأحيانا أخرى لا يفعل ذلك، فكانت لا تفهم إن كان يريدها أن تكمل في عملها أم لا.

و أضافت أنها قررت الانفصال عنه حتى لا تخسر صداقتهما، وتكون علاقتهما جيدة من أجل ابنهما، لافتة إلى أنها فضلت أن يتم الطلاق وهوابنها مازال صغيرا حتى لا يتعود على وجود والده ويألمه الانفصال أكثر بعد ذلك.