معين شريف: وجودي في روتانا كان عاراً وهذه قصة الديو مع نانسي عجرم

رفض الفنان معين شريف كلمة “جيش ألكتروني” الذي يعتمدها بعض الفنانين في هذه الأيام، مشيراً إلى أن “الفنان المحترم لا يرضى بإطلاق هذه التسمية على محبيه، لافتاً إلى هذا يعتبر إهانة كبيرة لهم”. وتابع: ” أنا أطلق عليهم تسمية جمهوري لأنهم جمهوري سبب وجودي ونجاحي والفنان لمن يغني من دونهم”.

معين أكد مع الزميلين “زاريه باريكيان” و”بدوان شحميني” خلال استضافته في برنامج “بنص الجمعة” على إذاعة “صوت الحرية” أن “علاقته مع المخرج سيمون أسمر مقطوعة وما حصل حصل دون إعطاء هذا الموضوع أكثر من حجمه”.

ورداً على سؤال، من يُحارب معين قال: “هناك من يعرقل هذا الأمر والتقصير ليس من معين، بل الإعلام الذي يتبع موضة الفساد التي نشعر بها باتت موجودة في كل شيء حولنا”. وسأل معين: “أريد أن أسأل الجمهور هل لبنان الرحابنة ووديع الصافي والشحرورة صباح وزكي ناصيف لبنان، وغيرهم..هل فن لبنان اليوم يشبه تراثنا القديم؟ وتابع: “عندما يفرغ الفن من موضوعه لا يعمر طويلاً، والأغنية باتت تضرب شهرين أو 4 في الأسواق وتموت من بعدها”.

وعلى من يقع اللوم هنا؟ أجاب “معين” نحن نقوم بالترويج للموضة الحالية دون علم منا ويجب أن نكون نحن القدوة، لأن الفن القديم يليق بتراثنا، وللأسف لم يعد لدينا هوية لبنانية واغنياتنا لم تعد بلهجتنا، ما نسمعه اليوم ليس لهجة لبنان وهناك لهجة دخلت علينا، بالإضافة إلى المواضيع الرخيصة التي يتم طرحها”.

ورداً على سؤال هل سمعت ألبوم الفنانة اليسا؟ قال لم أستمع لألبومها، إنما أستهوي أغنياتها التي يتم اذاعتها على الراديو، وما يهمني أنا كمعين أن أحافظ على التراث الفني الذي سبقني”.

وعندما سئل معين عن عدم وجود شركة انتاج تهتم بأعماله قال: “كله أصبح تجارة، وشركة “روتانا” طلبت من الإذاعات عدم بث الأغاني إلا مقابل بدل مادي، فلم يعد هناك أي معيار يحدد الأغنيات التي يجب أن تبث عبر الإذاعات”.

ولكن هناك نجوم عادوا الى “روتانا”؟ هل من الممكن أن يعود معين إليها؟ لا عودة الى “روتانا” ووجودي في هذه الشركة أسميه “عار”.

ورداً على سؤال من هو نجم روتانا؟ لا آعلم من وآخر همي هذا الموضوع.

وهل هناك من يغيّب معين عن بعض المهرجانات؟ أنا اخترت هذا الغياب ولكن أعوض في مكان آخر. وهذا هو النجاح الحقيقي المبني على الواقع، وهم ليسوا ضد معين الشخص بل فنه المحترم ويجب أن أحارب على ثقافتي الفنية “.

ولكن نرى أن جوليا بطرس غير محاربة عبر الإذاعات؟ جوليا ترفع لها القبعة ولزوجها والله يديم هذه النعمة عليها، ولولا وجود منتج من أهل البيت لكان لحق بها الإهمال، ولديها إذاعة خاصة لبث أغانيها.

سمعنا أن هناك “ديو” بينك وبين نانسي عجرم؟ قال ان هذا الموضوع بدأت بوادره خلال اطلالة لي عبر محطة “ام تي في” وكتبت نانسي وقتها: “بحبك معين”، ونحن أصدقاء التقينا خلال سفرنا وحفلاتنا وهي تعني لي على المستوى الشخصي”. وتابع: “بعد انتهاء الحلقة شكرتها على مبادرتها وقلت لها ما رأيك لو قمنا بعمل جمعنا معاً؟ وأبدت رغبتها خصوصا أنها ليست مع شركة تضع فيتو على معين ونحن بصدد التحضير للعمل”.

ورداً على سؤال لماذا اخترت نانسي رغم أنّها تقدم الفن المعاصر؟ لا يمنع ذلك من ن تكون نانسي تقدم فناً حديثاً سيخلد ويكون أرشيفاً للتاريخ.

ومتى سيصدر هذا العمل؟ حسبما تيسر الأمور.

وأغرب معين دهشته من الفنانين الذين يحاضرون بالعفة، مشيراً إلى أن “الجمهور لو علم بربع حقيقتهم سيكره صوتهم ويكره هذا الجمهور الصورة المرسومة لهذا الفنان في رأسه”.

ورداً على سؤال هل معين هو من يعيل عائلته؟ من شكر بنفسه ذمته الناس وهذا مثل أسير به وجه هذا السؤال لغيري، فأنا عبد من عباد الله الصالحين.

كما وصف معين نفسه بأنه شخص متواضع، وما يميزه عن غيره هو صوته فقط لا أكثر. ويبقى بالنهاية شخص عادي مثله مثل باقي البشر يمرض ويموت.

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وعن حبه لرئيس الجمهورية ميشال عون قال: “الرئيس يترجم قناعات ووجدت نفسي فيه وعندما تعرفت عليه ولدت علاقة أبوية وأغمق من السياسة معه، ومتأكد بأن مسيرتنا ضد الفساد تحتاج الى نفس طويل”.

وفي حال يؤيد معين الزواج المدني أو يرفضه قال: “أرفض الزواج المدني ومع الزواج الشرعي فقط. وبلد مثل لبنان لا يحمل المزيد من القصص، وممكن بالزواج الديني تمرير عقود مشروطة تُناسب الطرفين”. وتابع ممازحاً: “اجهل تفاصيل الزواج مسيحياً، وانا تزوجت مرة لدى شيخ ولم تكلفني العملية سوى صفيحة بنزين”.

ورأى معين أن ” الفساد بات ثقافة ويحتاج الى الاصلاح ولا يمكن القول ان الكنيسة كلها فاشلة و الجوامع أيضا، بل هناك جهات يجب أن نشتكي لها هذا الامر.”

واعتبر معينًا، الصراحة ليست عيباً وإن دلّت على شيء تدل على صدق الانسان.

وحول موضوع تشريع الحشيشة في لبنان قال: “طلبنا بتنظيمه و شاءت الدولة أم أبت زراعتها لم تتوقف، وهي موجودة قبل أن يكون هناك دولة في لبنان، وهناك نقوش على قلعة بعلبك لشتلة “الماريوانا”. وتابع: “أنا مع تنظيم التشريع وعدم ترك الأمور في فلتان لأغراض طبية وصناعية بعد أن تمّ تشريعها في أكثر من 43 ولاية أميركية وفي كندا منذ أيام”.

وسأل معين الدولة إلى متى ستبقى منطقة “بعلبك-الهرمل” مهملة من كل الجهات والبقاع كما لبنان يحتوي على جميع الفئات.”

ورداً على سؤال هل البقاع يشبه مسلسل “الهيبة”؟ لم أتابع صراحة هذا المسلسل رغم أنني سُئلت عنه أكثر من مرة. وهناك تخلّي من الدولة عن شعب بكاملة وطبعا سيخلق حالات شاذجة وليس كل البقاع حالات شاذجة والبقاع غني بالمهندسين والأطباء والمثقفين .

وعن رأيه بشكل مختصر بهذه الأسماء:

ميشال عون: الله يصبر قلبو ويكون بعونو.

السيد حسن نصرالله: الله يديمو عز وفخر ونصر للأمة في لبنان والعالم العربي.

سعد الحريري: الله يديمو لوحدة لبنان.

سمير جعجع: لا مشكلة لي معه طالما أن اسرائيل باتت عدوة له، وأنا مع المصالحة وهناك صفحة يجب طيها.

وعن رأيه بالحملة التي تقوم بها بولا عقوبيان على جبران باسيل قال: “لمن يتهجم على جبران ارفعوا السرية المصرفية عن حساباتكم مثله وفيما بعد بإمكانكم أن تتكلموا”.

ودعا كل السياسيين لإقرار قانون برفع السرية المصرفية عن كل متهم بالفساد وهناك قوانين ومجلس نواب ووظيفة النواب تشريع هذا القانون.

وعن رأيه بوزراء “القوات اللبنانية قال: “ما رايناه أنه قاموا بمحاربة الفساد، وكل من يأتي ويمسك راية محاربة الفساد نصفق له سواء من “حزب الله” أو “حركة أمل” أو غيرهم وانا واحد من الناس الذي أنادي بعودة وزير الصحة غسان الحاصباني من جديد، وكذلك ملحم رياشي الذي يحب المصالحات.

وعن علاقته بالـ”سوشيال ميديا” قال: “العمل الاستخباراتي لا أحبه وهو جاسوس يحمله الشخص في جيبه وطلع الجميع على أسراره، وهذكا نساعد بأن يتم انتهاك خصوصيتنا وهذا ما أرفضه أنا”.