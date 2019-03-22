متابعة بتجـــــــــــرد: تحدثت النجمة الأميركية جنيفر لوبيز من خلال مجلة People للمرة الأولى بعد تعرضها وخطيبها لاعب البيسبول السابق أليكس رودريجيز لإشاعات تفيد بخيانة الأخير لها، وقالت: “أنا وأليكس جداً سعداء.لدينا تقدير للموقع الذي نتواجد فيه في حياتنا اليوم، ونريد أن نستمتع بكل لحظة”.
وأضافت: “كل ما نفعله، نفعله سوياً. هو يعرف ما هي أحلامي وأنا أعرف أحلامه، ونشعر معاً أننا أقوى. نحن دائماً ندعم بعضنا البعض في أعمالنا ونفكر فقط بالأشياء التي يمكننا أن نبنيها معاً”.
كانت هذه تفاصيل خبر أوّل ردّ مباشر من جنيفر لوبيز على شائعة الخيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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