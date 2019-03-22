أوّل ردّ مباشر من جنيفر لوبيز على شائعة الخيانة

متابعة بتجـــــــــــرد: تحدثت النجمة الأميركية جنيفر لوبيز من خلال مجلة People للمرة الأولى بعد تعرضها وخطيبها لاعب البيسبول السابق أليكس رودريجيز لإشاعات تفيد بخيانة الأخير لها، وقالت: “أنا وأليكس جداً سعداء.لدينا تقدير للموقع الذي نتواجد فيه في حياتنا اليوم، ونريد أن نستمتع بكل لحظة”.

وأضافت: “كل ما نفعله، نفعله سوياً. هو يعرف ما هي أحلامي وأنا أعرف أحلامه، ونشعر معاً أننا أقوى. نحن دائماً ندعم بعضنا البعض في أعمالنا ونفكر فقط بالأشياء التي يمكننا أن نبنيها معاً”.