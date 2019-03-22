هل تتجه ساشا دحدوح الى الغناء بعد تجربتها في “ديو المشاهير”؟

بمناسبة عيد الأم، أطلقت الإعلامية ساشا دحدوح أغنية خاصة ولأول مرة بمناسبة عيد الأم تحمل عنوان “إنتو العيد”

وتعتبر هذه الأغنية كهدية من دحدوح لإبنتيها التوأم “شانا وسايا” والمفاجأة أنّ كلمات الأغنية من تأليف “ساشا” فأعطت الأغنية صدقاً مضافاً. كما تولى توزيع الاغنية كريستيان أبي راشد والتسجيل في ستوديو مجد عقيقي.

وكانت “دحدوح” قد شاركت في برنامج “ديو المشاهير” بموسمه الثاني عبر شاشة MTV، الا انها غادرت في بداية المنافسة. ثم عاد الجمهور وشاهدها في ختام الموسم الثالث من “ديو المشاهير” بإطلالة خاصة راقية ومميزة.

Advertisements

من جهة أخرى، شاركت ساشا ببطولة مسلسل “بيروت سيتي” الذي عُرض على شاشتي الـ MBC والـ MTVوهي اليوم في صدد التحضير لبرنامج خاص يطرح قضايا المرأة ومشاكلها الأساسية في المجتمع.

ساشا دحدوح المعروفة كوجه اعلامي منذ سنوات، خاضت منذ فترة تجربة جديدة من خلال التمثيل وحالياً اطلقت أغنية خاصة بعيد الام بعد ان تلقت بعض الدروس مع مدرب الصوت المعروف طوني البايع، فهل تتجه “ساشا” لخوض تجربة الغناء ايضاً بعد تجربتها الخجولة في “ديو المشاهير”؟

لمساع الأغنية: