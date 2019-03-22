كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوف الحلقة الجديدة من مسلسل أرطغرل الحلقة 140 مترجمة الموسم الخامس على قناة TRT 1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستكمل طاقم عمل المسلسل التركي الأوسع انتشارا عربيا قيامة أرطغرل هذا الشهر أحداث الموسم الخامس من خلال الحلقة 140 والذي تعرض منه الحلقة رقم 140، وسيذاع المسلسل التركي قيامة أرطغرل الأربعاء من كل أسبوع في تركيا، ويعرض أيضاً على العديد من شاشات القنوات الفضائية المختلفة، مثل قناة "تي آر تي" التركية وأيضا قناة دعوة، وقناة الشرق، ونظراً إلى نجاحه الجماهيري العريض، يقوم موقع نور الإلكتروني بترجمة الحلقات إلى اللغة العربية، وعرضها يوم الأربعاء من كل أسبوع، كما تجدون كافة الحلقات السابقة في أرشيف موقع النور ارطغرل، ويعد هذا المسلسل أحد أعلى المسلسلات التركية مشاهدة على الإطلاق، وهو مسلسل تاريخي يروي لنا أحداثاً تخص تاريخ ما قبل قيامة الدولة العثمانية، خلال أواخر القرن 13 الميلادي، في مدينة حلب ومنطقة أنطاكية ومنطقة الأناضول التي تقع بين آسيا وأوروبا.



ينتظر الكثير من عشاق مسلسل ارطغرل حول العالم إذاعة الحلقة 140، على قناة تي ار تي التركية، حيث يقوم موقع النور بترجمتها للغة العربية، وإذاعتها الأربعاء بعد عرض الحلقة الأصلية مباشرة أو الخميس صباحاً، وتقوم قناة الدعوة بنشر الحلقات مترجمة للغة العربية الفصحى، وذلك يوم الخميس من كل أسبوع، ويتابع الجمهور أحداث الحلقة 140، التي تعرض غدا الأربعاء في تمام الثامنة مساءً، على قناة تي آر تي 1 وبعدها على موقع النور، كما تعرض أيضاً في الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس فقط على قناة دعوة الفضائية، كما يقوم المتابعون بالبحث عن موقع النور عبر محرك البحث جوجل عند عرض الحلقة الجديدة.

جاء البرومو التشويقي للموسم الخامس حاملاً معه الكثير من الإثارة والتشويق والتساؤلات من قبل المشاهدين، حيث قد تم الإعلان عن تغيير كبير في طاقم العمل الخاص بالمسلسل وظهور وجوه جديدة في قيامة ارطغرل الجزء الخامس، كما أنه قد ظهرت شخصية تشبه حليمة زوجة ارطغرل في ذلك البرومو على الرغم من وفاة الشخصية في الموسم الماضي، ويتسائل الكثيرون أيضاً عن مصير الأم هايما، وبالطبع فإن الجماهير سوف تجد إجابات تلك الأسئلة عند عرض الحلقات الجديدة التي سوف نقدم لكم ملخصها من خلال موقعنا.

تبدأ أحداث الحلقة الأولى من الموسم الخامس بخبر وقوع بعض الأراضي التي تتبع الدولة السلجوقية في أيدي الجيش المغولي.

كما تظهر شخصية عثمان بن ارطغرل ذلك الشاب اليافع الذي يحاول الدفاع عن رجل كهل أمام قطاع الطرق.

يتم إصابة عثمان بن ارطغرل إصابة بالغة تؤدي إلى فقدانه الوعي.

تقوم سيدة من القبيلة بنقل الفتى على ظهر حصانها لكي تعود به إلى أهل سوغوت.

يقوم الطبيب أرتوك بالإشراف على مداواته حتى يفيق ليتم اكتشاف المخطط الذي تم للإيقاع بعثمان.

وسوف يقوم أرطغرل بمواجهة رجال المغول والقتال معهم ولكن الغلبة في البداية تكون لهم، حيث يتم أسر القائد ارطغرل.

ظهرت إثارة الأحداث وتشويقها جلياً، في المشاهد الحماسية للغازي ارطغرل، الذي يتحدى كل الصعاب ويواجه الأعداء ويقول لرجاله بنبرة حماس، أنهم حتى لو وضعوا لهم سلاسل جبلية لكي تمنعهم من التقدم، فإنهم سوف يقاوموها ويعبرون بصدورهم العارية، كما انتقلت الحماسة والتحدي من رجال القبيلة إلى نسائها، اللواتي بدأن بالفعل في التدريب وأعمال الحراسة بقيادة الراحلة الأم هايما، ويحاول القائد ارطغرل أن يجد أرضا يستقر فيها هو وقبيلته، التي تتكون من حوالي 400 خيمة، مما جعل الوالي العزيزي يعطيهم أرضا في أنطاكية، وتنفرد قناة trt1 التركية من بين القنوات التركية كلها، بعرض الحلقات حصرياً، وذلك عبر التردد الآتي 11042، يأتيكم عبر القمر الصناعي التركي ترك سات، عامودي 5/6، معدل الترميز 8400.

تم عرض الجزء الأول من المسلسل التركي قيامة ارطغرل في عام 2014، وقد استمر عرض المسلسل حتى الآن، فقد تم إنتاج الجزء الأول والثاني والثالث أيضا، وها قد انتهى عرض الجزء الرابع، والذي كانت تحمل أولى حلقاته، رقم 93 من الترتيب الكلي لحلقات المسلسل التركي الشهير، وقد بدأت أحداث الجزء الخامس من الحلقة رقم 122، وتدور أحداث المسلسل في منطقة حلب بالشام ومنطقة أنطاكيا، حيث يعاني المسلمون وقتها من هجمات غادرة، من جيوش التتار والصليبيين والمغول، وتبدأ قصة كفاح تقوم معها الخلافة العثمانية، ولقد استطاع ذلك المسلسل التركي الشهير، أن يقوم بجذب أنظار واهتمام العالم له، خاصة من قبل متابعي الدراما التركية أو التاريخية أو الإسلامية، وتصدر الكثير من قوائم الأعلى متابعة في تركيا والعالم العربي، وقد انجذب الرئيس التركي نفسه إلى ذلك المسلسل، وقام بحضور حفل غنائي منذ فترة تم عرض أغنية مسلسل قيامة ارطغرل فيها:

بث مباشر لمسلسل ارطغرل

.

يمكنكم الآن متابعة بث مباشر لمسلسل ارطغرل على قناة trt1، وذلك عن طريق قناة اليوتيوب والتي تقدم إمكانية مشاهدة

تابع جمهور قيامة ارطغرل خلال المواسم السابقة قيام ارطغرل بحماية قبيلته ونصرة الدولة الإسلامية.

وكانت قوة ارطغرل وصلابة عقيدته وتشجيعه لرجاله نابعة من انتمائه لدينه ورغبته في رؤيته قوياً وحاكماً.

وكان يسيطر على ارطغرل، الرغبة في غزو القلاع وفتح الأراضي، ومهاجمة الأعداء بشكل مفاجئ.

كما تبلورت شجاعة ارطغرل التي لا تتأخر عن مواجهة العدو، حتى لو لم يكن معه إلا السيف، وهو اعتقاد راسخ في رأسه.

وليس غريباً أن تكون تلك عقلية الرجل، الذي سوف يؤسس فيما بعد، لإقامة الخلافة العثمانية، ليحكمها ابنه عثمان ابن ارطغرل.

ولكن سوف تشهد الحلقات الجديدة، في قيامة ارطغرل الموسم الخامس، قلة التركيز على عدد الانتصارات المحققة من زحف ونضال ارطغرل.

حيث سوف يتم التركيز على الهزائم المحققة، ومحاولات الغدر والخيانة التي اجتاحت الحراك الإسلامي في ذلك الوقت.

يحظى مسلسل قيامة ارطغرل بمشاركة مجموعة مميزة من أشهر وأمهر الممثلين الأتراك، على رأسهم إنجين ألتان.

يذكر أن حريقا كبيراً قد اندلع في موقع التصوير، أدى بالفعل إلى تعطيل تصوير حلقات المسلسل الجديدة فترة من الزمن.

Advertisements

ولكن سرعان ما تم تلافي الأمر، وعاد طاقم العمل والتصوير والممثلين إلى مواقعهم.

ويقوم بدور البطولة الفنان إنجين ألتان، الممثل الأعلى أجراً هذه الأيام بين كافة الممثلين الأتراك.

وتشاركه البطولة الفنانة إسراء بيلجيتش التي أدت دور السلطانة حليمة، ومعهما هوليا داركان.

وقد قامت الممثلة هوليا داركان بتجسيد شخصية الأم هايمه التي استمرت طوال الأجزاء الماضية.

ومن أبرز الشخصيات في المسلسل، شخصية تورغوت ألب التي جسدها جنكيز جوشكون.

بينما قام بدور بامسي الممثل التركي نور الدين سونماز.

مع إخراج مميز بقيادة المخرج التركي المخضرم متين غوناي.

كان الموسم الأول الذي عرض في آخر 2014، يحمل 26 حلقة فقط جذبت متابعة الكثيرين.

ليقوم فريق العمل بتجهيز الموسم الثاني ذو ال35 حلقة، وكانت نهايته في شهر يونيو من عام 2016.

وفي السادس والعشرين من أكتوبر 2016، بدأ عرض الموسم الثالث ذو الثلاثين حلقة.

وتتيح قناة trt1 خدمة البث المباشر، على قناتها الرسمية على اليوتيوب ، بدون تشويش أو أنقطاع وبسهولة تامة.

ويمكنك أيضا متابعة حلقات مسلسل ارطغرل، على قناة حنبعل التونسية، التي تعرض حلقات المسلسل في تمام الساعة الثامنة ونصف بتوقيت تونس، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر.

كما قام الجمهور العربي العاشق سيرة القائد أرطغرل والأمجاد الإسلامية بإطلاق موقع قيامة ارطغرل الناطق باللغة العربية، وسوف تجدون في ذلك الموقع جميع حلقات المسلسل مترجمة للغة العربية من جميع المواسم السابقة، كما تجدون حلقات الموسم الجديد تباعاً، حيث أنه يتم ترجمتها ورفعها بعد العرض الرسمي مباشرةً، كما تجدون متابعة دورية لكافة الأخبار التي تخص حلقات المسلسل وطاقم العمل وغيرها من الأخبار الهامة بالنسبة إلى الجمهور.

ترددات القنوات الناقلة للمسلسل

اسم القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز

قناة قطر 10971 عمودي 27500

قناة فور شباب 11316 أفقي 27500

قناة الشرق 11137 رأسي 27500

تردد قناة دعوة لمتابعة حلقات الموسم الخامس

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز

10727 النايل سات أفقي Horizontal 3/4 27500

برامج تشاهدونها على قناة دعوة

ومن الجدير بالذكر أن قناة دعوة تعرف بإذاعتها للكثير من البرامج ذات المحتوى الديني والتاريخي الإسلامي، حيث أنها لا تقتصر فقط على عرض حلقات مسلسل ارطغرل الجديدة، بل إنها تعرض أيضاً برنامج صحابيات المعني بتقديم سيرة النساء اللواتي كن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تقدم عدة أمسيات إنشادية والتي تتابعون فيها أجمل الأناشيد الهادفة والإسلامية، كما يمكنكم كذلك متابعة برنامج مواقف وعبر، الذي يعطي الكثير من الدروس الاجتماعية في مجالات الحياة المتنوعة، كما تتابعون أيضاً عدة برامج معنية بالصحة والجمال والحياة بوجه عام، عن طريق استضافة العديد من المتخصصين في ذلك الشأن، ويعرض أيضاً برنامج قضايا إسلامية من أجل تسليط الضوء على شؤون المسلمين في المنطقة.