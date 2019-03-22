الكشف عن وصية والدة عمرو دياب بعد 7 سنوات على رحيلها والتي لم ينفذها حتى الآن

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مارس 2019 11:59 صباحاً - احتفل العديد من الفنانين بعيد الام الا ان هذه المناسبة تبقى حزينة جدا بالنسبة للفنان المصري عمرو دياب وذلك لانه فقد والدته السيدة رقية محمود محمد فؤاد في عيد الام عام 2012 ومن وقتها لم يعد هذا العيد مناسبة فرحة بالنسبة له.

وكشفت مصادر مقرب من عمرو دياب، أن والدته أوصته قبل وفاتها بتسجيل القرآن الكريم كاملا بصوته وذلك لان دياب تربى في عائلة مؤمنة فوالده كان يحفظ القرآن ويفسره لكن دياب حتى الساعة لم ينفذ الامر وعن الاخبار التي تم تداولها انها طلبت منه الاعتزال فقد نفت المصادر نفسها الامر.