إليكِ تفاصيل حفل ال "بيبي شاور" لميغان ماركل في انجلترا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسعتد دوقة ساسيكس ميغان ماركل لبدء إجازة أمومتها، خصوصاً وأنها في الشهرين الأخيرين من الحَمل، ولا شك في أنها تتطلع إلى قضاء بعض الوقت مع أقاربها وأصدقائها قبل وصول طفلها.

وبات من المعروف أن ميغان، ستقيم "بيبي شاور" آخر في المملكة المتحدة، ويأتي هذا بعد شهر من احتفالاتها الفخمة - المرصّعة بالنجوم - في نيويورك.

ووفقا لمجلة "هلو" البريطانية، فإنه من المتوقع أن تقيم ماركل حفلها، في نادي "سوهو هاوس"، في المملكة المتحدة، حيثُ سبق لها وأن أقامت فيه حفل "توديع العزوبية" - قبل زفافها الملكي من الأمير هاري- والذي بلغت تكلفته 6 آلاف جنيهاً إسترلينياً، حضره ُعددٌ كبيرٌ من صديقاتها، كذلك يُعتقد أنه أحد الأماكن، الذي قضى فيه ميغان وهاري موعداً لهما في أيامهما الأولى.

وستكون دوريا راغلاند والدة ميغان، الضيفة الرئيسية للحفل، بالإضافة إلى عددٍ من صديقاتها المشهورات أمثال أمل كلوني، وبريكانا شوبرا، وبكل تأكيد ستتواجد دوقة كامبريدج كيت ميدلتون.

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ومن المرجح أن يتواجد "الرجل الثاني" الأكثر أهمية في حياة ميغان، بعد الأمير هاري، وصديقها المُقرب ماركوس أندرسون، إلى جانب الأمير هاري الذي كانت ترغب ميغان بتواجده في الـ "بيبي شاور" الأول الذي أقامته في نيويورك، لكنه لم يستطع ذلك، بسبب التزاماته مع العائلة المالكة في مشاريعها.

وسينتقل الزوجان في غضون أيام إلى منزلهما "كوتاج فورغمور" في وندسور الذي يشهد أعمال تجديدٍ واسعة النطاق، أشرفت عليها ميغان بنفسها، بما في ذلك تركيب وحدة طاقة بقيمة 50 ألف جنيهاً إسترلينياً، تعمل على تدفئة البيت كاملاً، وتدفئة المياه في برك السباحة، بالإضافة إلى إنشاء حضانةٍ صديقة للبيئة لأولادهما.