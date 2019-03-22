هِيدي كرم تخوض ماراثون رمضان المقبل بمسلسلين جديدين

أكّدت الفنانة هيدي كرم خوضها السباق الرمضاني المقبل بعملين، هما الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" بطولة النجم أمير كرارة، وكذلك مسلسل "الزوجة الـ18" بطولة النجم حسن الرداد، معربة عن سعادتها بوجودها في عملين مميزين من كل النواحي الفنية خلال ماراثون رمضان المقبل.

وأعلنت هيدي كرم، خلال حديث خاص لها إلى "لايف ستايل"، أنه رغم مشاركتها خلال السباق الرمضاني في كل من الجزء الثالث من "كلبش" وكذلك مسلسل "الزوجة الـ18" لكن كلّ عمل منهما مختلف تماما عن الآخر في كل شيء، بداية من طبيعة المسلسل مرورا بالشخصية وكذلك الخطوط الرئيسية في العمل حيث تتسم طبيعة أحداث مسلسل "كلبش 3" بالتشويق والإثارة والأكشن، وكذلك تقدم خلال أحداثه شخصية جادة للغاية، وهذا الأمر على النقيض تماما من مسلسل "الزوجة الـ18" الذي تدور أحداثه في قالب كوميدي خفيف يهدف إلى رسم البسمة على وجوهه المشاهدين في رمضان، وكذلك تقدّم خلال أحداثه شخصية ذات لمحة كوميدية بينها وبين حسن الرداد على مدار حلقات المسلسل.

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وأوضحت هيدي أنه فور عرض سيناريو الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" عليها تحمّست جدا للمشاركة فيه، وبخاصة أنه رغم كونها من نوعية مسلسلات الأجزاء لكنه يتميز بطبيعة خاصة في أن كل جزء من أجزائه يعد بمثابة عمل درامي جديد تماما عن الجزء الذي قبله وبخاصة أن الجزء الأول من المسلسل مختلف تماما عن الجزء الثاني، وسيكون الجزء الثالث مختلفا نهائيا عن الجزء الثاني في كل شخص حتى على مستوى الممثلين حيث لا يوجد في الجزء الثالث من نجوم الجزء الثاني سوى 3 ممثلين فقط هما سليم ووالدته وصديقه، وهذا أكثر ما جذبها في العمل وبخاصة أن مثل هذه الأمور تجعل الجمهور في حالة شغف دائم لمعرفة ماذا سيتم تقديمه فضلا عن فكرة الملل مختفية تماما عن المسلسل وليس لها وجود نظرا إلى التجديد الدائم في كل شخصية تخص العمل من أحداث وتفاصيل وشخصيات، موضحة أن السيناريست ماهر دويدار استطاع تقديم تفاصيل جديدة ومشوقة ومثيرة في ظل كتابته بشكل رائع وسينجذب الجمهور لمتابعة الحلقات من اللحظة الأولى وذلك في ظل مخرج واعٍ كالمخرج بيتر ميمي قادر على تقديمها للمشاهدين وإخراجها بشكل يحافظ على نجاح الأجزاء السابقة، ويكشف الكثير من الحقائق عن تضحيات رجال الشرطة ويكشف كذلك غرض الكثير من الحوادث المتطرفة دون مبالغة.

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وكشفت عن تفاصيل شخصيتها في المسلسل وبينت أنها تقدم شخصية "شهيرة" وهي مذيعة مشهورة في التلفزيون تقوم بتغطية العديد من الأحداث المهمة وكذلك تحليل الأخبار السياسية، وهذا ما سيجعلها تدخل الصراع القائم سليم الأنصاري الشخصية التي يقدمها الفنان "أمير كرارة" وأعدائه من المتطرّفين المتمثلين في شخصية أكرم صفوان الشخصية التي يقدمها الفنان "هشام سليم" وعائلته، وفي ما يخص ترشحها لمسلسل "الزوجة 18" قالت إن كلا من المخرج مصطفى فكري والنجم حسن الرداد قاما بعرض المسلسل عليها للمشاركة فيه، مشيرة إلى أنها تحمّست للمشاركة في المسلسل كونه مكتوبا بحرفية شديدة وبخاصة أن ورشة الكتابة التي يشرف عليها السيناريست أمين جمال قامت بكتابة سيناريو كوميدي ساخر رائع للغاية عن مسلسل يحكي قصة رجل أعمال ثري يمتلك أكثر من شركة لتصميم الأزياء لكنه مريض بعشقه للمرأة، فهو شخص مزواج يمكنه إقناع الفتيات بحبه لهنّ حتى يستطيع الزواج منهن بسهولة، لكن سرعان ما ينتهي هذا الزواج ولا يستمر سوى لساعات أو أيام على أقصى تقدير إلى أن يلتقي بمن تستطيع تغيير تلك العادة السيئة لديه وذلك في إطار من الكوميديا خفيف في ظل كوكبة مميزة من النجوم منهم حسن الرداد وناهد السباعي وسلوى خطاب ومحمود البزاوي وشيماء سيف وكوكي.

واختتمت هيدي الحديث عن تفاصيل شخصيتها في المسلسل قائلة إنها "تقدم شخصية إحدى زوجات حمزة رجل الأعمال المزواج وهي الشخصية التي يلعبها الفنان "حسن الرداد"، موضحة أنها ستعلب دورا مهما جدا ومؤثرا في حياته إذ إنها ستكتشف على مدار حلقات المسلسل أنه شخص مزواج يقوم بإيقاع العديد من الفتيات في حبه ويتزوجهن ثم يقوم بتطليقهن خلال أيام وبخاصة أنها كانت واحدة من ضحاياه وهذا ما سيجعلها تقرر الانتقام منه إذ إنها ستقرر إيقافه وتبدأ في التخطيط للانتقام منه وفضح أساليبه في الإيقاع بالفتيات وتحذيرهنّ منه حتى يحاول الزواج من الزوجة رقم 18 والتي تضعه في مأزق سيفاجئ الجمهور في نهاية الحلقات المسلسل المقرّر عرضه خلال سباق رمضان المقبل.

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