مصمم أزياء عربي يستغل ممثلة الأفلام الإباحية “ميا خليفة” مقابل مبلغ ضخم

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مارس 2019 09:55 صباحاً - تعرض مغترب عربي عاش في البرازيل سنوات حياته لعملية نصب من مصمم أزياء عربي نصاب من الدرجة الاولى، بعد أن أوهمه بأنه يدير أعمال ممثلة الأفلام الإباحية ميا خليفة في الدول العربية، وجعله يتحدث عبر الهاتف مع فتاة إدعت أنها ممثلة أفلام (البورنو)، وتقاضى منه عشرة الاف دولار أميركي في قبرص مقابل أن يؤمن له لقاءً حميماً معها مقابل 50 ألف دولار أميركي، والمبلغ الذي دفعه هو دفعة أولى قبل السفر إلى أميركا.

المغترب ينتظر من ما يقارب الشهر اللقاء المزعوم، وتبين عبر أصدقاء له في الولايات المتحدة الاميركية أن ميا خليفة لا تتعامل مع مصمم الأزياء الذي أغلق هاتفه المحمول وإختفى مع العشرة الاف دولار، علماً أنه سبق له أن مارس مثل هذه الإحتيالات في باريس وفنزويلا وكان يؤكد أنه وكيل أعمال ممثلة الأفلام الإباحية.