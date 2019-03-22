شاهدوا.. فنان تركي شهير يتبرع بإيرادات حفله لمسلمي نيوزيلندا

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مارس 2019 09:55 صباحاً - أحيا الفنان التركي، هالوك ليفنت، حفلاً غنائياً ضمن فعاليات ومراسم “يوم الشهيد” والذكرى السنوية الـ104 للانتصار البحري للدولة العثمانية في معركة “تشناق قلعة”.
حضر الحفل الي أحياه ليفنت قرابة 20 ألف شخص وأعلن خلاله أن الإيرادات ستذهب لصالح مسلمي نيوزيلندا وعائلات ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في كرايست تشيرش، يوم الجمعة الماضي.
يذكر ان الفنان هالوك ليفنت بدأ مشواره الفني في مطلع تسعينيات القرن الماضي، عندما أطلق أول ألبوماته “على الطريق”، ثم تتالت نجاحاته واصدر اكثر من 14 ألبوم.
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