راغب علامة: سالم الهندي صديق قديم ولكنّي لستُ بحاجة لمال روتانا

اسماء السيد - تحدّث السوبر ستار راغب علامة لكاميرا "الخليج 365" من كواليس تصوير الجلسة الغنائية الخاصّة التي أنتجتها كلّ من شركته باكستايدج بروداكشن وأنغامي عن هذه الخطوة الجديدة، وعن أغنية "بتذكّر يا إمي" التي أطلقها بتوزيع جديد، وردّ للمرّة الأولى على تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي بخصوص إختلاف وجهات النظر ما بين روتانا وعلامة، لينهي اللقاء بالحديث عن جديده "صدفة"، و"ملك الرومانسية".

سعيد حريري من بيروت: في لقائه مع "الخليج 365" تحدّث السوبر ستار عن الجلسة الغنائيّة الفريدة التي صوّرها مع شركة أنغامي في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها، كما تحدّث عن أغنية "بتذكّر يا إميّ" الخاصّة التي أطلقها بمناسبة عيد الأمّ بتوزيع جديد بعد أن كان قد قدّمها سابقاً هديّة لوالدته قبل وفاتها، وأخبر كاميرا "الخليج 365" عن كواليس إختياره لتلك الأغنية التي كتبها ولحّنها الموسيقار إلياس الرحباني.

كما ردّ السوبر ستار للمرّة الأولى على تصريح الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للمرئيات والصوتيات سالم الهندي في تصريحه السابق لإيلاف عن البُعد القائم بين علامة والشركة، مستغرباً وجهة نظر راغب بأنّ شركة روتانا تفرض الإحتكار على الفنّانين في عرض الكليبات التي تُنتجها، مضيفاً بأنّه ليس هناك نيّة لدى علامة أصلاً بالتعاون مع الشركة.

من جهته ردّ راغب علامة عبر "الخليج 365" على تصريحات الهندي مؤكّدا على جانب الصداقة التي تجمعه بأبو فوّاز، ومصرّحاً بأنّه ربّما ليس هناك نوايا للتعاون بينهما بسبب الفوقية التي تتعاطى بها الشركة مع الفنانين، مؤكدا بأنّه يستثمر من ماله الخاصّ على فنّه، وبأنّ شروط الشركة لطالما كانت مرتكزة على الإحتكار في السابق، وبأنّه ليس بحاجة إلى مال روتانا لأقبل بهذه الشروط في تلك الأيّام.