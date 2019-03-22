أول تعليق من شيرين عبدالوهاب على البلاغ المقدم ضدها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، عن انزعاجها الشديد وأسفها من الاتهامات الموجهة ضدها بالتطاول على مصر.

قالت شيرين، في بيان صحفي لها: إنها تأسف بأن يكون دليل إدانتها مجرد أقوال مرسلة من برنامج معروف بمواقفه العدائية من مصر كلها.

وطمأنت شيرين عبدالوهاب جمهورها على أنها ستظل تغني لإسعاد محبيها وقد كلفت المحامى الخاص بها بالتصدي لهواة الصيد في الماء العكر لتكتب لهم الشهرة باقتران اسمهم بها.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد قررت إيقاف شيرين عبدالوهاب عن العمل اعتبارًا من اليوم الخميس، وإحالتها للتحقيق فيما نُسب إليها من تصريحات تضر بالأمن القومي المصري، ومن المقرر أن تخضع للتحقيق يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019

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وكشف على الشريعي رئيس لجنة التفتيش بنقابة الموسيقيين أن النقيب عقد اجتماعًا، للتحقيق في الواقعة، عقب البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري.

وكان المحامي سمير صبري، قد تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضد شيرين عبدالوهاب، يتهمها بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري.

وقال في بلاغه: «المدعوة شيرين عبدالوهاب بتصريحها سالف الذكر أساءت لبلدها إساءة بالغة عالمياً وعربياً بخلاف الاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري بصفة عامة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر وإعطائها مادة للتحدث فيها ونشرها بغية الإساءة للدولة المصرية بالإضافة إلى نشرها لأخبار كاذبة».

يذكر أنها ليست المرة الأولى لشيرين عبدالوهاب وتوقفت أكثر من مرة عن الغناء فى مصر وكان آخرها بسبب إهانتها لنهر النيل ووصف مياهه بأنها تصيب بالبلهارسيا.

كما تم تقديم بلاغ ضدها بعد إحيائها إحدى الحفلات الغنائية بمصر في رأس السنة، بعدما علقت على حادث خلال الحفل قائلة: “أهلًا بيكم في مصر”.