جاستين بيبر يؤجل حفل زفافه للمرّة الثالثة على التوالي

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت مصادر صحفية أجنبية عن أن النجم العالمي جاستين بيبر وزوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين قررا تأجيل احتفالية زفافهما للمرّة الثالثة على التوالي.

وأشارت المصادر عينها إلى أن بيبر يعاني من اكتئاب شديد خلال الفترة الراهنة، ويتلقى علاجًا نفسيًا، وهو ما دفع الثنائي مجددًا لاتخاذ قرار تأجيل الإحتفالية.

الجدير ذكره أن سيلينا جوميز، حبيبة بيبر السابقة عانت منذ فترة من الاكتئاب وأصيبت بانهيار عصبي حاد دخلت على إثره إلى مركز للعلاج النفسي في شهر أكتوبر الماضي وتعافت بعد أشهر قليلة.