هكذا صدم ناصيف زيتون جمهوره اليوم

بعد نجاح ألبومه الثاني “طول اليوم”، وبعد طول إنتظار وشغف الجمهور، وبهذا التفاعل القوي على مواقع التواصل لصدور الألبوم الثالث، أصبح ناصيف زيتون دون شكّ حالة استثنائيّة، فأطلق أغنيته الأولى اليوم

دون سابق إعلان، بعد فترة تمهيديّة قصيرة انطلقت برسالة لمحبّيه، عنوانها الجهوزية والإستمراريّة.

“كرمال الله”، هي الأغنية الأولى التي أعلنها وأطلقها ناصيف زيتون في مقابلته على أغاني أغاني مع الإعلامي محمد قيس في برنامج “بعزّ العجأة” الساعة الخامسة بتوقيت بيروت. فبدأت المقابلة ببثّ الأغنية التي وجدها الفانز متوفّرة في التوقيت نفسه على يوتيوب وعلى جميع المتاجر الرقميّة العالميّة: أنغامي، iTunes، Apple Music، Deezer، Spotify…

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الأغنية هي من النمط الخاص الذي عوّدنا عليه ناصيف، وهي من كلمات عادل رفول، ألحان وسيم بستاني وتوزيع جيمي حدّاد، أمّا الفيديو فهو من إنتاج وتري من توقيعالمخرج ريشا سركيس. ووراء كلّ أغنية لناصيف قصّة.

وفي سياق المقابلة مع قيس، سئل ناصيف عن عنوان ألبومه الجديد فصرّح زيتون أنّ متطلّبات هذا العصر فرضت عليه وعلى شركة إدارة أعماله اعتماد أفكار جديدة مواكبة لسلوك المتفاعلين والفانز الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي. فكان الجواب أن ناصيف سيدع للفانز هذه المرّة حريّة اختيار عنوان الألبوم! ولم يكشف عن كيفيّة الإختيار بعد، وسيتابع شخصيّاً التواصل مع الجمهور لإطلاق الألبوم الثالث بخطواته الحصريّة عبر تطبيقه الخاص أوّلاً.

وأكّد ناصيف مجدّداً أنّه لن يقوم بطباعة الألبوم لبيعه في نقاط البيع، حرصاً على الاستراتيجيّة التي كان أوّل من اعتمدها في الشرق الأوسط وهي لتعزيز تواجد الفنان رقميّاً وعالميّاً ولخدمة زيادة أرقام الإستماع والمشاهدة على جميع المتاجر الرقميّة العالميّة حيث انعكاس صورة الفنان الناجح فعليّاً…