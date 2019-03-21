فؤاد عبد الواحد نجم المهرجانات السعودية لشهر مارس ويختتم "كرنفال مزولة"

إختتم الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد الحفلات الغنائية في "كرنفال مزولة" النسخة الثانية لعام 2019، من تنظيم الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، برعاية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمدينة الرياض، وقدم حفلاً غنائياً وسط حضور كبير من الجمهور السعودي وتفاعل منقطع النظير مع أغنياته التي قدمها على إيقاع وعزف فرقته الموسيقية، وهو من المهرجانات الخيرية التي سيذهب ريعها لصالح الجمعية.

وكان فؤاد عبد الواحد قد أحيا مجموعة أخرى من المهرجانات الجماهرية في المملكة، ليتوّج نجم هذه الحفلات والمهرجانات، حيث أحيا في مدينة الخبر في المنطقة الشرقية بالسعودية، حفلاً غنائياً بحضور الفنان رابح صقر، وقدم على ضفاف شاطيء مدينة الخبر في المسرح الخارجي لمنتجع الموفينبيك، متنقلاً بين مجموعة من أغنياته وسط غناء الجمهور الكبير الحاضر مع أغنياته دون توقف.

وكان قد احيا في بداية شهر مارس، حفل أيضاً ضمن مهرجان المغامرة العالمي في مدينة جدة، والذي أقيمة على المسرح الذي أعد في أرض سماء الغربية للطيران، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه، وهو من الحفلات التي شهدت حضور جماهيري كبير من كافة الفئات، مؤكداً حضوره ضمن أهم المهرجانات والحفلات في السعودية.

وكان فؤاد قد وصفه مجموعة كبيرة من أهم الحاضرين لحفل تكريم الفنان الراحل أبو بكر سالم، على أنه نجم الحفل الذي حمل عنوان "ليلة في حب أبو أصيل" في الاحتفالية الضخمة التي عقدتها الهيئة العامة للترفيه بحضور رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، الذي وصفه قائلاً "فؤاد عبد الواحد صوت قادم بقوة"، حيث قدم برفقة الفرقة الموسيقية آخر أغنية سجلها الفنان الراحل أبو بكر سالم قبل وفاته، بشكل دويتو مع فؤاد، أغنية "خنجر يماني" من كلمات الشاعر "واحد" والحان سلطان ناصر وتوزيع وليد فايد، حيث قدمها على المسرح وأمام الحضور باحساس عالٍ كبير، وتميز بالصوت والأداء، وبحضور ومشاركة عدد كبير من نجوم وصناع الأغنية الخليجية.