16 صورة من متحف البصرة الحضاري بقصر صدام حسين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

افتتحت هيئة التراث والآثار في العراق، متحف البصرة الحضاري، وخصصت 4 قاعات للحضارات “السومرية والبابلية والآشورية والإسلامية”، وقاعة لتعليم الأطفال، حيث أنجزت مرافق المتحف بالكامل بعد مرور 9 سنوات على انطلاق أعمال إنشائه.

المتحف افتتح في “قصر البحيرة” المطل على شط العرب، وهو أحد 4 قصور رئاسية استخدمها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في مدينة البصرة، تسلمتها الحكومة العراقية من القوات البريطانية بعد انسحابها من العراق عام 2007.

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وزارة الثقافة والسياحة والآثار في العراق، نقلت 1600 قطعة أثرية من مخازن المتحف الوطني العراقي في بغداد إلى المتحف الجديد، من بينها قطع كانت في أيدي مهربين وتجار داخل العراق وخارجه، وأعيدت خلال الأعوام الماضية.

أول متحف من نوعه في جنوب العراق، يضم مئات القطع الأثرية النفيسة، والتي تعود إلى حضارات عدة، معظمها تماثيل صغيرة وأختام أسطوانية وجرار وأقراص فخار ومسكوكات نقدية.

الدكتور قيس حسين رشيد، وكيل وزير الثقافة والسياحة والآثار لشئون الآثار والتراث، قال في تصريحات له: إن الإمارات وفرنسا أطلقتا مبادرة مشتركة لتأهيل متحف الموصل وافتتاحه، وبعد أسابيع سيبدأ العمل فعليا في المشروع.. وفقا لما نشر بـ”روسيا اليوم” نقلا عن “إنديبندنت”.