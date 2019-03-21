ابنة جمال مبارك راقصة جمباز.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة الجمال، وهما يدعمان ابنتهما فريدة، في بطولة البراعم للجمباز الإيقاعي بأحد الأندية المصرية.

جمال مبارك، حرص على حضور البطولة لتشجيع ابنته، التي قامت بأداء نال استحسان الحضور.. وذلك بحضور مدربتها، حيث حرص والدها جمال، على تقديم النصائح لها، وكذلك والدتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور للأسرة، انتشرت بشكل كبير عبر “السوشيال ميديا”.

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نجل مبارك كان قد ارتدى قميصا و”بلوفر كاجوال”، بينما زوجته خديجة ارتدت جاكت “جينز كاجوال”، وظهرت الصغيرة مرتدية الملابس اللامعة، الشهيرة الخاصة بالجمباز، بحضور المدربين وعدد من الحضور بالنادي.

علاء مبارك، حضر أيضا تدريبات ابنة شقيقه جمال، والتقطا الثنائي الصور مع الحضور ممن كانوا يحرصون على التقاط الصور مع نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

فريدة جمال مبارك، كانت قد شاركت في العرض الافتتاحي لبطولة أفريقيا رقم 14 للجمباز الإيقاعي والترامبولين، والذي أقيم في أبريل الماضي بالصالة المغطاة في ستاد القاهرة الدولي.

الشقيقان مبارك كثيرا ما يحضران الفعاليات الرياضية ومنها الظهور الشهير لهما في ستاد القاهرة لمتابعة مباراة مصر وتونس عام 2017، ضمن استعدادات المنتخب المصري لتصفيات كأس العالم، في أول ظهور لهما عقب خروجهما من السجن.