بين الوعي وأحلام اليقظة هذه هي مجموعة طوني ورد الجديدة

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Mar 21, 2019
بين الوعي وأحلام اليقظة ، استلهم طوني ورد من العبث لمجموعة خريف شتاء 2019/ 2020 للأزياء الجاهزة.
تستند المجموعة على المواد ، وتترجم الأشكال اللامحدودة من العبث ؛في مزيج من الترتر الملون إلى الرسم على الحرير ، والأورجانزا وخياطة المعادن.
إنّ الأحجام في هذه المجموعة منحوتة بأحزمة وقصات هندسية وتضفي ميزة إلى الصور الظلية للأنثى.
كما تتراوح ألوان هذه الرسومات بين الأحمر الداكن والفضي والأرجواني الفاتح واللون الأخضر البلحي.
الدوائر والنقاط والخطوط والأشكال والقصات الهندسة والخطوط اللانهائية شكلت هذه المجموعة.
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