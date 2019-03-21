فن ومشاهير

الكشف عن الإعلامية التي ستخدع النجوم مع رامز جلال في مقلبه الجديد

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مازالت التسريبات تضرب مقلب رامز جلال في رمضان 2019، ليكون آخرها الكشف عن شريكه الذي سيساعده في الإيقاع بالنجوم في البرنامج.
ونشر حساب “شرطة المشاهير” منشوراً قال فيه أن الإعلامية مهيرة عبد العزيز هي شريكة رامز جلال في رمضان 2019، حيث أنها ستقنع النجوم بأنهم في برنامج ثم تتوالى أحداث المقلب.

وكانت هناك تسريبات كشفت أن مقلب رامز جلال سوف يتم تصويره في إندونيسيا، وأنه سافر مع فريق عمله بالفعل إلى هناك، من أجل بدء تصوير الحلقات.
كما كشفت التسريبات عن اللوك الذي من المفترض أن يطل به رامز جلال في مقلبه الجديد، فتردد أنه أطال شعره قليلاً مع صبغه مع لحيته باللون الأبيض حتى يبدو كبير في العمر.
وأصبح رامز جلال في مقالبه الأخيرة يستعين بشخصية شهيرة للإيقاع بالنجوم، فاستعان في وقت سابق بالإعلامي نيشان وتحديداً في مقلب “رامز تحت الأرض”، كما شاركه الكابتن مجدي عبد الغني العام الماضي في مقلب “رامز تحت الصفر”.
ومن المعروف أن الكثير من التسريبات تضرب مقلب رامز جلال دوماً قبل عرضه في رمضان، حتى أن البعض يشكك أنه هو من يقدم على هذا الأمر مع فريق عمله، حتى يبعد الشبهات عنه بمعلومات خاطئة.

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