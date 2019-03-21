غداً..عمرو دياب يحيي حفل غنائي في السعودية

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفله الغنائي الثاني بالمملكة العربية السعودية غد الجمعة الموافق 22 مارس في "لايف بارك" بمدينة الدمام.
والحفل هو الثاني لدياب في السعودية،حيث سبق وأقام حفلاً غنائياً في شهر ديسمبر الماضي بالقرب من مدينة الرياض،وحضره عدد كبير من محبيه ومتابيعة
وقدم دياب خلال الحفل باقة من أغنيات ألبومه الجديد "كل حياتي" ومنها "يتعلموا، ده لو اتساب"، بالإضافة إلى مجموعة من أغنياته القديمة المفضلة لدى جمهوره.
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