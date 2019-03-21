بلاغ جديد ضدّ شيرين.. ممّن وما هو مضمونه؟

متابعة بتجــــــــــــرد: تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام ضد النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب متّهماً إيّاها بالتطاول على مصر، وجاء في اليلاغ الآتي:

“في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة جميعها على إعادة مصر لدورها الحضاري العالمي وتنظيمها للمهرجانات والمؤتمرات العالمية لتشجيع الاستثمارات وتنمية الاقتصاد عن طريق الدعاية لمصر في كل المحافل الدولية، ومن المعروف أن للفن دوراً فعالاً حيث يعد الفنان سفيراً لبلده ووطنه بالخارج، ولكن وللأسف ضربت المدعوة شيرين عبد الوهاب بكل هذه القيم والاعتبارات عرض الحائط وبأسلوب متدني وأثناء إحيائها لحفلة غنائية في البحرين، أساءت لمصر عندما صرحت أثناء ذلك الحفل بقولها، “أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن”.

وأضاف صبري في بلاغه: “المدعوة شيرين عبد الوهاب بتصريحها سالف الذكر أساءت لبلدها إساءة بالغة عالمياً وعربياً بخلاف الاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري بصفة عامة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر وإعطائها مادة للتحدث فيها ونشرها بغية الإساءة للدولة المصرية بالإضافة إلى نشرها لأخبار كاذبة”.

وطالب صبري التحقيق في الواقعة وسماع شهادة السيدة كريمة رئيس وزراء مصر الأسبق عزيز صدقي (الشاهدة على الواقعة)، وإحالة المبلغ ضدها عقب ذلك للمحاكمة الجنائية العاجلة“.