جيسي نيلسون تشارك في فيلم وثائقي عن معاناتها النفسية

تشارك المغنية البريطانية جيسي نيلسون، وعضوة فريق "ليتل ميكس" الغنائي معاناتها النفسية في فيلم وثائقي جديد لصالح هيئة الإذاعة البريطانية" بي بي سي " ، وتكشف جيسي نيلسون عن ما واجهته على وسائل التواصل الاجتماعي من تصيد للأخطاء، كما ستكشف عن التعليقات المسيئة التي تلقتها حول جسدها عبر الإنترنت ، والأثر العاطفى والنفسي الذي خلفه هذا عليها، كما سيعرض الفيلم والوثائقي محادثات مع الشباب والشبات اللذين عانوا من مشكلات تتعلق بالصحة النفسية



وأعربت جيسي عن سعادتها بهذا الفيلم الذي تتعاون فيه مع هيئة الإذاعة البريطانية والذي من شأنه يبرز قضية مهمة تؤثرعلى الشباب اليوم ، ومن جانبها قالت فيونا كامبل ، من بي بي سي ، إن نيلسون كانت اختيارًا مناسبًا لفيلم وثائقي عن قضايا الصحة العقلية والنفسية لما تعرضت له عبر وسائل التواصل الاجتماعي .



وعلى الرغم من عدم توضيح ، طبيعة المشكلات النفسية التي تخص نيلسون والتى سيتحدث عنها الفيلم الوثائقي ، فقد تحدثت المغنية عن تعرضها للإسائة في الماضي على الإنترنت ، معظمها كان على مظهرها. وخلال أول حياتها المهنية تعرضت جيسي للكثير من الإساءات ، وهذا ما أوضحته في مقابلة في شبكة "أي تي في" حيث قالت " لقد نعتوني بالقبيحة والسمينة " لكن المغنية أضافت أنها وجدت في السنوات الأخيرة طرقًا لإدارة التعليقات القاسية التي تتلقاها عبر الإنترنت.

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