شكرا لقرائتكم خبر عن سليفى نيللى كريم وهند صبرى وكريم عبد العزيز لنجوم الفيل الأزرق 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يشوق الأديب أحمد مراد جمهوره بصور حصرية لكواليس ونجوم الجزء الثانى من فيلم الفيلم الأزرق، حيث مازال هناك العديد من الألغاز والتساؤلات على ما سوف يفاجئ الجمهور من حبكة جديدة.

الكاتب أحمد مراد، نشر صورة تجمع أبطال الجزء الثانى من فيلم الفيل الأزرق، وهم الفنانة نيللى كريم وكريم عبد العزيز وهند صبرى وأياد نصار.



أحمد مراد

يذكر أن الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد ، والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى ، فى الجزء الثانى كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم.