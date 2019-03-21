- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سليفى نيللى كريم وهند صبرى وكريم عبد العزيز لنجوم الفيل الأزرق 2 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يشوق الأديب أحمد مراد جمهوره بصور حصرية لكواليس ونجوم الجزء الثانى من فيلم الفيلم الأزرق، حيث مازال هناك العديد من الألغاز والتساؤلات على ما سوف يفاجئ الجمهور من حبكة جديدة.
الكاتب أحمد مراد، نشر صورة تجمع أبطال الجزء الثانى من فيلم الفيل الأزرق، وهم الفنانة نيللى كريم وكريم عبد العزيز وهند صبرى وأياد نصار.
أحمد مراد
يذكر أن الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد ، والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى ، فى الجزء الثانى كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم.
كانت هذه تفاصيل خبر سليفى نيللى كريم وهند صبرى وكريم عبد العزيز لنجوم الفيل الأزرق 2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.