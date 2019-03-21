- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة اللبنانية يارا بعيد ميلاد شقيقها، وحرصت على تهنئته بشكل مختلف، استعادت فيه ذكرى مميزة من طفولتهما.
يارا نشرت صورة، ظهرت فيها طفلة إلى جانب شقيقها، وكشفت عن تسبب الأخير في إصابتها بهذه اللقطة، و روت كواليس الموقف بتعليقها على الصورة، حيث كتبت: «مع إنّك روّحتلّي إصبعي هون..وانا إختك الصغيره ولازم تنتبه عليّي..بس معليه رح قلّك ينعاد عليك يا أحلى خيّي بالدني.. ما رح تخلّص من الفانز هلق بس معليه سامحوه».
فانز يارا تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات طريفة، هاجموا فيها شقيق الفنانة على تسببه في إصابة إصبع يارا، مؤكدين أنهم سامحوه بناء على طلب النجمة اللبنانية، كما هنأوه بعيد ميلاده، متمنيين له التوفيق.
من ناحية أخرى، تستعد يارا لطرح أغنية لبنانية منفردة خلال الشهرين المقبلين، كما تجهز لأغنية عراقية لأول مرة، في الوقت الذي تعمل فيه على ألبومها الجديد، والمنتظر أن تطرحه سبتمبر المقبل.
يُذكر أن كليب أغنية «مليت» كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية يار بمشاركة عبدالحفيظ دوزي والدي جي يوسف حوالي، من كلمات عبد القادر دوزي ومحمود برهيل، وألحان دي جي يوسف حوالي ومحمود نوبال وأمين دوكالي، والكليب من إخراج جيل الغبري، حيث حقق الكليب مليون مشاهدة بعد 3 أيام فقط على طرحه.
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم شرس من فانز يارا على شقيقها.. شاهد ما السبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.