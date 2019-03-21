هجوم شرس من فانز يارا على شقيقها.. شاهد ما السبب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية يارا بعيد ميلاد شقيقها، وحرصت على تهنئته بشكل مختلف، استعادت فيه ذكرى مميزة من طفولتهما.

يارا نشرت صورة، ظهرت فيها طفلة إلى جانب شقيقها، وكشفت عن تسبب الأخير في إصابتها بهذه اللقطة، و روت كواليس الموقف بتعليقها على الصورة، حيث كتبت: «مع إنّك روّحتلّي إصبعي هون..وانا إختك الصغيره ولازم تنتبه عليّي..بس معليه رح قلّك ينعاد عليك يا أحلى خيّي بالدني.. ما رح تخلّص من الفانز هلق بس معليه سامحوه».

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فانز يارا تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات طريفة، هاجموا فيها شقيق الفنانة على تسببه في إصابة إصبع يارا، مؤكدين أنهم سامحوه بناء على طلب النجمة اللبنانية، كما هنأوه بعيد ميلاده، متمنيين له التوفيق.

من ناحية أخرى، تستعد يارا لطرح أغنية لبنانية منفردة خلال الشهرين المقبلين، كما تجهز لأغنية عراقية لأول مرة، في الوقت الذي تعمل فيه على ألبومها الجديد، والمنتظر أن تطرحه سبتمبر المقبل.

يُذكر أن كليب أغنية «مليت» كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية يار بمشاركة عبدالحفيظ دوزي والدي جي يوسف حوالي، من كلمات عبد القادر دوزي ومحمود برهيل، وألحان دي جي يوسف حوالي ومحمود نوبال وأمين دوكالي، والكليب من إخراج جيل الغبري، حيث حقق الكليب مليون مشاهدة بعد 3 أيام فقط على طرحه.