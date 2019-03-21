شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 6 سنين.. شيرين عمرو تعود لمصر بـ"ماسكارا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة شيرين عمرو للعودة إلى مصر بعد غياب أكثر من 6 سنوات، عبر تقديمها أولى حفلات ألبوم فرقة ماسكارا الجديد فى القاهرة، وذلك على مسرح الجريك كامبس في وسط البلد، فى تمام السابعة مساء الجمعة 5 أبريل.

ويمتد مشوار ماسكارا أو "MassiveScarEra" لأكثر من 13 سنة، وتعد واحدة من أبرز تجارب موسيقى الميلوديك ميتال بمصر، وتضم فى تكوينها الأساسي شيرين عمرو فى الغناء وعزف الجيتار مع نانسى منير بعزف الكمان، وغابت الفرقة وشيرين عن مصر لعدة سنوات لانشغالها بجولاتها الغنائية فى أمريكا وأوروبا وقررت العودة أخيرًا لمصر للاحتفال بإطلاق ألبومها الجديد "Color Blind"، والذى يضم فى جعبته 5 أغاني، منها "Unfollow"، و"Interlude"، و"Oblivious".

وتشارك ماسكارا خلال هذه الحفلة فى أولى فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي كاف"، بحفل يجمعها مع المطربة شيرين عبده ومرام محمد، كما تأتي في مستهل جولة غنائية عالمية تقدمها الفرقة بالتزامن مع احتفالات ألبومها الجديد، والتى تعقبها نهاية الشهر بجولة أمريكية، تمر خلالها بين سياتل وبورتولاند وسان فرانسيسكو.