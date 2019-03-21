شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى: "أيمن البياع عاكسنى فحبيته واتجوزنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت الفنانة عبير صبرى، عن آخر أعمالها الفنية وحقيقة وجود خلافات مع بعض زميلاتها داخل الوسط الفنى، فضلا عن الحديث عن كواليس زواجها من المحامى أيمن البياع.

وروت عبير صبرى كواليس قصة الحب بينها وبين زوجها أيمن البياع، وقالت: "أيمن دعانى للمشاركة فى بعض المبادرات الخيرية التى ينظمها وتحمست للفكرة وبدأ يكون فيه (لينك) ما بينا، وفى مرة عاكسنى فحبيته واتجوزنا".

يشار إلى أن عبير صبرى تشارك فى بطولة مسلسل "هوجان" بطولة النجم محمد إمام، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته صلاح عبد الله، رياض الخولى، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أوس أوس، وأخرون، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.