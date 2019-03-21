بالفيديو.. فيفي عبده تكشف تفاصيل مرضها الغامض و تطمئن جمهورها

طمأنت النجمة فيفي عبده جمهورها و كشفت تفاصيل مرضها الغامض، حيث نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكشفت من خلاله عن تفاصيل مرضها، حيث أكدت أنها لم تعان من أي أعراض محددة وعادت من مشاركتها في كليب الفنان رامي عياش والذي قامت بتصويره في لبنان واكتشفت أنها لاتستطيع السير على قدميها.
وقالت: بعد عودتي من لبنان قررت إجراء بعض التحاليل لكشف الحقيقة، ووجدت أن السبب في شعوري بعدم القدرة على السير على قدمي الرجيم القاسي الذي كنت ألجأ إليه لخفض وزني حيث امتنعت عن الأكل الجيد لمدة ثلاثة أيام
وأضافت: تناولي دواء لا يناسبني تسبب في ضرري كثيرا وبعد الفحص اكتشفت أنني أهملت في صحتي كثيرا ولابد من الاهتمام بها خاصة أنني أعشق الرقص وهو مهنتي.
يذكر أن الفنانة فيفي عبده ظهرت للمرة الأولى في السينما بأدوار صغيرة وكان أول عمل فني فعلي لها في فيلم من عظماء الإسلام عام 1970، ثم توالت أدوارها في السينما كما الرقص الشرقي، و في السنوات الأخيرة توالى ظهورها كبطلة مسلسلات تلفزيونية.
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