بالفيديو: “بوابة الجحيم”.. أشعلها السوفييت قبل 48 عاما ولم تنطفئ أبدا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مارس 2019 01:14 صباحاً - التقطت كاميرا على طائرة درون صغيرة صورا مخيفة، وفيديو لفوهة رهيبة مشتعلة منذ 48 عاما يطلق عليها اسم “بوابة الجحيم”.

ويبلغ عرض الفوهة، الموجودة في صحراء مهجورة في تركمانستان، 69 مترا فيما يصل عمقها إلى 30 مترا، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

ونشأت الحفرة عندما قامت مجموعة من المهندسين السوفييت باستكشاف المنطقة أثناء عمليات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي، حيث انهار جهاز الحفر وتسبب بحدوث الحفرة.

وخشية انبعاث غازات سامة إلى الأجواء والإضرار بالبيئة والكائنات الحية، أشعل المهندسون النار فيها على أمل أنها ستنطفئ في غضون أسابيع قليلة.

لكن هذا الأمل تضاءل مع مرور الوقت، حيث ظلت مشتعلة منذ العام 1971 حتى اليوم، ومنذ ذلك الوقت تحولت “بوابة الجحيم”، منطقة درويزفي بتركمانستان، إلى مزار سياحي.

وقال مشغل الدرون والمصور أليساندرو بيلجيوسو، إن قصة الفوهة مثيرة للغاية، مشيرا إلى أنه إبان عهد الاتحاد السوفيتي السابق نشطت موسكو في عمليات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي.

وأضاف أن بعض الحسابات الخاطئة أدت إلى انهيار الحفار وربما سقوط بعض المهندسين داخلها، ثم اندفع الغاز في الأجواء، الأمر الذي شكل خطرا محتملا على القرى الصغيرة القريبة من المنطقة الصحراوية، فكان أفضل خيار للمهندسين إشعار النار في الغازات حتى تذوي وتنطفئ.

Advertisements

وتحولت الحفرة النارية إلى وجهة للمغامرين بهدف الحصول على لمحة قريبة من النار في الحفرة الصحراوية.

يشار إلى أن فوهة بوابة الجحيم توجد على بعد 240 كيلومترا عن عشق أباد، عاصمة تركمانستان، ويزورها مئات السائحون سنويا.

باب جهنم أو حفرة الجحيم، هي تسمية تطلق على حفرة مشتعلة بالنيران بدون توقف منذ عام 1971 في قرية ديرويز التي تبعد 250 كم من العاصمة التركمنستانية عشق آباد. يمكن رؤية هذه الحفرة من على مسافة بضعة كيلومترات. ويبدو انها لن تنطفئ

تكونت الحفرة والذي يبلغ قطرها 70 متر (230 قدم)، عرضها 60 مترًا (200 قدم) وعمقها نحو 20 متراً (66 قدم) إثر سقوط حفارة الغاز الطبيعي أثناء عملها في المنطقة عام 1971 في عهد الاتحاد السوفييتي سابقاً. ولمنع تسرب غاز الميثان من الحفرة والإضرار بالبيئة والكائنات الحية قرر العلماء إشعال النار بها على أمل أن تستهلك النار الغاز خلال عدة أيام ،ولكن لم تنقطع عنها النيران منذ ذلك الحين حتى الآن.

يقع حقل الغاز الطبيعي في منطقة درويزفي تركمانستان ويمتد تحت بحر قزوين ، ويقدر محتوى الحقل من الغازبنحو 8 بليون متر مكعب ، أي أنه رابع أكبر حقول الغاز التي عثر عليها في العالم.

المصدر: سكاي نيوز\ ويكيبيديا