أشهر نجوم الغناء العربي يستعدّون لعيد الأم بطرح أغنيات جديدة

حرص العديد من المطربين على طرح أغاني خصيصًا لعيد الأم ومن ضمنهم التونسية لطيفة، التي قدّمت أغنية "أمي"، وصوّرتها على طريقة الفيديو كليب وعرضتها على قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، من كلمات أحمد سامي ورامي جمال الدين، ألحان وتوزيع إسلام صبري، والكليب إخراج أحمد جمال.

وفي نفس السياق، انتهت الفنانة وفاء عامر من تصوير كليب جديد مع ابنها عمر يحمل اسم "أشبع منها" غناء مصطفى العسّال، والمقرر طرحه في عيد الأم الموافق يوم الخميس المقبل، ويقول أول مقطع من الأغنية "فكر لو يوم جيت تندهها ومالقتش الرد.. مالصدمة لقيت عقلك واقف مالخوف اتخض.. واوضتها الفاضية المهجورة.. والا النضارة المكسورة.. أمي البيت من غيرها يخوّف..ومالوش طعم وشبه اتهد"، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدي.

وقام المطرب سمسم شهاب بإهداء أغنية عبر راديو "شعبي اف ام"، خلال استضافته في برنامج "الشعبي يكسب" بحلقة أمس الاثنين، بعنوان "الأم المثالية" بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، كتب كلماتها مجدي عبد العزيز، ألحان محمد حمدي، توزيع وليد مصطفى.

وانتهى المطرب الكبير مدحت صالح من تسجيل أغنية بهذه المناسبة بعنوان "حبك حياة"، ويطرحها في عيد الأم، الخميس، والأغنية كلمات أحمد بريء، وألحان محمد الصاوي، وتوزيع يحيى يوسف، وانتهى صالح كذلك من تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب مع المخرج هاني كامل، كما انتهت الفنانة سمية الخشاب من تسجيل أغنيتها الجديدة من ألحان زوجها الفنان أحمد سعد، وأيضًا انتهى المطرب اللبناني رامي عياش من تصوير أغنية خاصة بعيد الأم، التي من المقرر طرحها الخميس.

وطرح المطرب اللبناني رضا كليب "واحشاني يامّا"، بهذه المناسبة، وهى أغنية باللهجة المصرية، وكتبها الشاعر الغنائي بدر الجميل أحمد، ولحنها وليد سعد، ووزعها طارق عبد الجابر، فيما طرحت الفنانة اللبنانية راشيل Cover Mashup Song لمناسبة عيد الأم جمعت فيها بين أغنيتي "Les Yeux De La MaMa" و"أمي" عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب"،كما طرحت الفنانة مي كساب، أغنية جديدة بعنوان "حبيبة قلبي"، إهداءً منها لكل أم بمناسبة عيد الأمهات، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم أما الهندسة الصوتية فحملت توقيع مصطفى رؤوف وجاء إطلاقها قبل أيام من عيد الأم .

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