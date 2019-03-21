شاهدوا.. امرأة مسنّة تحدّت العمر من أجل نادين نسيب نجيم

كتب امير فتحي في الخميس 21 مارس 2019 12:02 صباحاً - بعد الضجة التي أثارتها الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها الفخمة في برنامج “حمد شو”، انتشر لها فيديو آخر ظهرت فيه إلى جانب امرأة مسنة مقعدة لفتت انتباهها لأنها حضرت أيضًا إلى مكان تصوير البرنامج لمشاهدة نجيم.



وقالت السيدة إنها تابعت جميع مسلسلات نجيم منذ سنوات ولغاية اليوم، معربةً عن حماسها لمشاهدتها مسلسل “خمسة ونص” خلال شهر رمضان إلى جانب قصي خولي ومعتصم النهار.

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