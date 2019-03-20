جميلة عوض صاحبة جمال أنيق منذ الطفولة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية جميلة عوض جمهورها في صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

جميلة عوض كشفت عن صورة جديدة من ألبوم طفولتها، وعلقت قائلة: «مش عاجبني الوضع»، وعكست الصورة ملامحها الجميلة وشعرها الاشقر ولون بشرتها الأبيض.

صورة جميلة في الطفولة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها عبر حسابها الخاص، وغازلها الفانز من خلال عدد من التعليقات التي أشادت بجمالها.

Advertisements

جميلة هي ابنة الفنانة المعتزلة راندا عوض، ووالدها هو ابن الفنان محمد عوض، وورثت حب الفن عن جدها ووالدها.

الفنانة المصرية تقوم حاليا بتصوير فيلم «سبع البرمبة»، مع الفنان رامز جلال، والذي تعيد من خلاله تقديم شخصية الفنانة شادية في فيلم «عفريت مراتي».

جميلة حققت نجاحا كبيرا فور ظهورها على الشاشة، حيث قدمت شخصية «هانيا»، في مسلسل «تحت السيطرة»، مع الفنانة نيللي كريم، وفتح لها المسلسل فرصة للمشاركة في عدة أعمال أخرى، حيث شاركت بعد ذلك في فيلم «هيبتا»، وشاركت في عدة أعمال درامية.

وعلى الصعيد السينمائي شاركت جميلة مؤخرا في فيلم «الضيف»، مع الفنانة شيرين رضا وأحمد مالك وخالد الصاوي.