شيرين عبدالوهاب تعلق على أنباء حملها بطريقة طريفة في حفلها الأخير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان حفل ربيع الثقافة الرابع عشر في دولة البحرين.

الفنانة المصرية تألقت خلال الحفل بإطلالتين مختلفتين، حيث ظهرت بفستان أسود طويل يتخلله اللون الفضي بشق طويل عند أحد الساقين، أما الإطلالة الثانية، فكانت بفستان طويل باللون الأحمر اللامع.

شيرين فاجأت جمهورها خلال الحفل وعلقت على أنباء حملها بطفلها الأول من زوجها حسام حبيب، بأن قامت بوضع يدها على بطنها، وقالت: “أنا مش حامل على فكرة.. الناس عايزيني حامل بالعافية”، وذلك وسط ضحكات جمهورها.

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وأشعلت الفنانة المصرية الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، كما قدمت عدد كبير من أغاني آخر ألبوماتها، والذي يحمل اسم “نساي”.

يُذكر أن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب تزوجت من حسام حبيب في إبريل عام 2018، وذلك بعد قصة حب بينهما، واقتصر الزفاف على حضور عدد قليل من الفنانين.

والفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب لديها ابنتين من زوجها السابق الملحن محمد مصطفى هما “مريم وهنا”، وقد كشفت الكثير من المواقف عن العلاقة الطيبة التي تربطهما بزوج والدتهما حسام حبيب.