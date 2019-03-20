منتجة"خط الموت" : عرض خاص للفيلم بحضور صناعه

أكدت المنتجة السعودية فاتن الابرش سيتم تنظين عرض خاص لفيلم "خط الموت" يوم الثلاثاء المقبل ، على ان يبدأ عرضه فعلياً بالسينمات يوم الاربعاء 27 مارس الجاري ، مشيرة إلى انها تعد الجمهور لمشاهدة عمل متميز بذل خلاله كل صناع الفيلم مجهوداً كبيراً حتى يخرج بشكل جيد .

وأضافت أن فريق العمل سوف يحضرون العرض الخاص يوم الثلاثاء بسينما بورتو كايرو ، وانها تشكر كل أسرة

الفيلم ومنهم المخرج محمد عادل والنجوم علا غانم واحمد صلاح حسني ورزان مغربي وعبدالامام عبدالله ومحمد سليمان وانجي خطاب وباسم قهار وعمرو ممدوح واميرة نايف وعبدالله مشرف ومنير مكرم ومصطفى يوسف ومنى ممدوح وجليلة محمود وبهجت عدلي وشريف ليلة وأيضاً الفنانة ريم البارودي التي حلت كضيف شرف الفيلم وقدمت دوراً مميزاً سوف يكونمفاجأة للجميع .

"خط الموت" انتاج درة للانتاج الفني والسينمائي والامتياز للانتاج الفني والتوزيع السينمائي لصاحبتها المنتجة السعودية الدكتورة فاتن ابراش ، والمنتجة المصرية منال العادلي ، وفكرة سحر عصام وتأليف واخراج محمد عادل ، وتدور الأحداث في إطار تشويقي أكشن ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم علا غانم واحمد صلاح حسني ورزان مغربي وريم البارودي وعبدالامام عبدالله ومحمد سليمان وانجي خطاب وباسم قهار وعمرو ممدوح واميرة نايف وعبدالله مشرف ومنير مكرم ومصطفى يوسف ومنى ممدوح وجليلة محمود وبهجت عدلي وشريف ليلة .