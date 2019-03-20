بالفيديو.. أطفال يقتحمون كواليس حملة فرعون لـ محمد لطفي

نشر النجم محمد لطفي فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، ظهر من خلاله مجموعة من الأطفال حوله أثناء تصوير فيلم "حملة فرعون"، و علق عليه كاتبا: "الحمد لله علي حب الأطفال..الأطفال أحباب الله أقبل أحد المشاهد مع البطل الأسطوري مالك تايسون حمله فرعون"، و التي تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، و الذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، و يضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته، وهو بطولة كل من عمرو سعد، روبي، محمود عبد المغني، حمدي المرغني، رامز أمير، و من تأليف كريم حسن بشير، و إخراج رؤوف عبد العزيز.
يذكر أن الفنان محمد لطفي يشارك في بطولة مسلسل "أبو جبل"، و الذي من المقرر أن يتم عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل، و هو بطولة كل من مصطفي شعبان، محمود البزاوي، عائشة بن أحمد، حسن حسني، أيتن عامر، صلاح عبد الله،
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