بالفيديو.. أطفال يقتحمون كواليس حملة فرعون لـ محمد لطفي

نشر النجم محمد لطفي فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، ظهر من خلاله مجموعة من الأطفال حوله أثناء تصوير فيلم "حملة فرعون"، و علق عليه كاتبا: "الحمد لله علي حب الأطفال..الأطفال أحباب الله أقبل أحد المشاهد مع البطل الأسطوري مالك تايسون حمله فرعون"، و التي تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، و الذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، و يضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته، و

هو بطولة كل من عمرو سعد، روبي، محمود عبد المغني، حمدي المرغني، رامز أمير، و من تأليف كريم حسن بشير، و إخراج رؤوف عبد العزيز.

يذكر أن الفنان محمد لطفي يشارك في بطولة مسلسل "أبو جبل"، و الذي من المقرر أن يتم عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل، و هو بطولة كل من مصطفي شعبان، محمود البزاوي، عائشة بن أحمد، حسن حسني، أيتن عامر، صلاح عبد الله،

محمود الجندي، نجلاء بدر، دياب، محمد علي رزق، أحمد النجار، أحمد خالد صالح، خالد كمال، عايدة رياض، مصطفى درويش، غفران محمد، مجدي البحيري، مريم حسن، و تدور أحداثه حول أسرة وعائلة واحدة هي عائلة أبو جبل، الذي يمر بالعديد من الأزمات التي تجعله يفقد السيطرة على نفسه و يواجه العديد من المشاكل، و المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، و إخراج أحمد صالح.