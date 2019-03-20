بالصور- إقبال جماهيري كبير على "نادي الرجال السري" في "الأقصر للسينما الإفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد عرض فيلم "نادي الرجال السري"، ضمن قسم "العروض الخاصة"، في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إقبالًا كبيرًا من أهالي محافظة الأقصر.

أقيم العرض في قصر الثقافة، في تمام الساعة السادسة مساءً، بعد أن كان مقررًا إقامته في الثامنة مساء اليوم.

"نادي الرجال السري" تأليف أيمن وتار، بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، نسرين طافش، إخراج خالد الحلفاوي.