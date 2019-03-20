جينيفر أنيستون وآدم ساندلر يعيدان تصوير عدد من مشاهد فيلم "Murder Mystery"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

التقطت عدسات الباباراتزي صوراً من كواليس فيلم الكوميديا "Murder Mystery" والذي يشارك في بطولته كلاً من جينيفر أنيستون وآدم ساندلر، واللذان ظهرا وهما يقومان بإعادة تصوير عدد من المشاهد الخارجية، بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شرطي من نيويورك وزوجته يسافران في رحلة إلى أوروبا لإعادة الحياة إلى حياتهما الزوجية مرة أخرى، ولكن يتم توجيه تهمة لهما تقلب حياتهما رأساً على عقب، وهو من إنتاج شبكة "Netflix" والمقرر بدء عرضه حصرياً لعملاء الشبكة بالتزامن مع عرضه بدور العرض الأمريكي بشهر يونيو المقبل.

يذكر أن آدم ساندلر عُرض له مؤخراً الجزء الثالث من سلسلة "Hotel Transylvania"، كما يستعد لخوض بطولة سينمائية جديدة بعنوان "Uncut Gema".

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